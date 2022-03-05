"الأهلي والمريخ وليفربول ووست هام".. تعرف على مواعيد مباريات اليوم (السبت) الناري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

عشاق الساحر المستديرة على موعد اليوم السبت مع عدد من المباريات الهامة اليوم السبت في الدوريات المختلفة:

الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد مباريات اليوم:

دوري أبطال أفريقيا

09:00 ـ الأهلي VS المريخ السوداني ـ القناة الناقلة: بى ان سبورت 3 HD.

02:30 ـ ليستر سيتي VS ليدز يونايتد ـ القناة الناقلة: بى ان سبورت بريميوم 1.

05:00 ـ أستون فيلا VS ساوثامبتون ـ القناة الناقلة: بى ان سبورت بريميوم 3.

05:00 ـ بيرنلي VS تشيلسي ـ القناة الناقلة: بى ان سبورت بريميوم 1.

05:00 ـ نيوكاسل VS برايتون ـ القناة الناقلة: بى ان سبورت بريميوم 2.

05:00 ـ وولفرهامبتون VS كريستال بالاس ـ القناة الناقلة: بى ان سبورت اكسترا 2.

05:00 - نورويتش سيتي VS برينتفورد ـ القناة الناقلة: بى ان سبورت اكسترا 1.

07:30 ـ ليفربول VS وست هام يونايتد ـ القناة الناقلة: بى ان سبورت بريميوم 1.

الدوري التركي

06:00 - قونيا سبور VS جالاتا سراي

10:00 ـ ريال مدريد VS ريال سيداد: بى ان سبورت 1HD

الدوري الفرنسي

10:00 ـ نيس VS باريس سان جيرمان ـ القناة الناقلة: بى ان سبورت 2 HD.

الدوري الألماني

04:30 ـ بايرن ميونخ VS باير ليفركوزن ـ القناة الناقلة: