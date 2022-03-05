"مفاضلة بين تاو وميكيسوني".. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المريخ بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن وعبد الحكيم طه

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على ملامح التشكيل الذي سيعتمد عليه في مباراة المريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الأهلي والمريخ، مساء السبت، ضمن حسابات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلي لتحقيق انتصاره الأول في البطولة القارية بعد التعادل مع الهلال سلبيًا، والخسارة من صنداونز في القاهرة بنتيجة (1-0).

وسيلجأ موسيماني في مباراة المريخ إلى الاعتماد على طريقة (4-2-3-1)، حيث سيكون التشكيل الأقرب كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: أحمد عبد القادر - محمد مجدي "أفشة" - بيرسي تاو أو لويس ميكيسيوني.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويأتي ترتيب المجموعة الأولى كالتالي: صنداونز (7 نقاط) - المريخ (4 نقاط) - الأهلي (نقطة) - الهلال (نقطة).