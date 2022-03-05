الامارات | عمران الحوسني يتوج بكأس بطولة الغدير الدولية للشطرنج في العين

شكرا لقرائتكم خبر عن عمران الحوسني يتوج بكأس بطولة الغدير الدولية للشطرنج في العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت بمدينة العين ، منافسات بطولة الغدير الدولية للشطرنج الخاطف التي نظمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بمشاركة كبيرة من لاعبي الجاليات والدول العربية والخليجية والآسيوية ولاعبي ولاعبات نادي العين.

وتوج بلقب البطولة اللاعب الدولي الإماراتي عمران الحوسني لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية الذي حصد كأس البطولة والميدالية الذهبية برصيد 6 نقطة من 7 جولات بينما جاء الفلسطيني حسام التكروري في المركز الثاني برصيد 5.5 نقطة وتساوى معه بنفس رصيد النقاط ، الإماراتي أحمد الرميثي الذي حل في المركز الثالث طبقا لأنظمة كسر التعادل . وحصدت اللاعبة أمل فاضل الشامسي جائزة أفضل لاعبة إماراتية 4.5 نقطة وفاز هزاع صلاح بجائزة أفضل لاعب إماراتي 5 نقاط.



حضر حفل الختام وتوج الفائزين محمد أمين بن عبدالله الزرعوني الرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية.

وأشاد الزرعوني بدعم مجلس أبوظبي الرياضي لأنشطة وبرامج النادي لنشر رياضة الشطرنج والألعاب الذهنية بين مختلف شرائح المجتمع العيناوي في ظل توجيهات الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس النادي بضرورة تنظيم المهرجانات والبطولات الدولية المتنوعة للشطرنج الكلاسيكي والسريع والخاطف من أجل زيادة التصنيفات الدولية وتطوير المستوى الفني للاعبات ولاعبي النادي استعدادا للمشاركات الخارجية والمحلية القادمة . وثمن الزرعوني متابعة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي.



أقيمت البطولة بإشراف المنظم الدولي مدير البطولة المهندس طارق الطاهر المدير التنفيذي للشؤون الفنية بالنادي وذلك طبقا للنظام السويسري من 7 جولات وحصل كل لاعب على زمن تفكير 3 دقائق للمباراة مع إضافة ثانيتين لكل نقلة من بداية المباراة طبقا لنظام فيشر لمسابقات الشطرنج الخاطف. تولى رئاسة حكام البطولة الحكم الدولي الإماراتي أحمد النعيمي.

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