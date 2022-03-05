موعد مباراة الأهلي والمريخ اليوم في دوري أبطال إفريقيا.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الأهلي، نظيره المريخ السوداني، في تمام التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب وي السلام، في إطار الجولة الأولى المؤجلة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى بجانب صن داونز الجنوب أفريقي، وقطبي الكرة السوداني؛ الهلال والمريخ.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز لتعويض الهزيمة في المباراة الماضية أمام صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 1-0 على أرضه بإستاد القاهرة الدولي، كما أن المارد الأحمر لم يحقق أي فوز حتى الآن في دور المجموعات بعد تعادله سلبيًا أمام الهلال السوداني خارج أرضه في الجولة الثانية.

ويتصدر صن داونز المجموعة الأولى بـ 7 نقاط بعد خوضه لثلاث مباريات، فيما يأتي المريخ ثانيًا بـ 4 نقاط من مباراتين، ويملك الأهلي نقطة وحيدة في المركز الثالث، بينما يتذيل الهلال الترتيب بنقطة واحدة.

تشكيل الأهلي

ويغيب عن الأهلي للإصابة كل من محمود متولى، وبدر بانون وعمار حمدي وأكرم توفيق، وصلاح محسن وياسر إبراهيم.

ومن المنتظر أن يخوض الجنوب إفريقي موسيماني المدير الفني للأهلي مباراة المريخ بتشكيلة تضم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وعلي معلول ورامى ربيعه ومحمد عبد المنعم.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو .

خط الهجوم: محمد شريف.

القنوات الناقلة

تذاع مباراة الأهلي والمريخ عبر قناة beIN Sports HD 3، بتعليق رؤوف خليف.