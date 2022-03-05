شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يبحث عن الانتفاضة الإفريقية مع الأهلى أمام المريخ على طريقة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفرض الجهاز الفني للأهلي حالة تركيز شديدة على اللاعبين والفريق قبل مباراة المريخ السوداني ببطولة أفريقيا، حيث حرص الجهاز الفني على تكثيف جلساته الخاصة مع اللاعبين وعقد المدير الفني كذلك جلسات مُنفردة مع بعض اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني، التي تقام الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت باستاد الأهلي و السلام، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ويرغب الأهلي في الفوز من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل لدور الثمانية بعد التعادل سلبياً مع الهلال بالسودان والخسارة من صن داونز الجولة الماضية بالقاهرة.

ويتمنى محمد شريف مهاجم الأهلى أن يواصل التهديف مع المارد الأحمر بعدما سجل هدفاً فى فوز المارد الأحمر على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف فى الدوري المصرى بعد غياب 65 يوماً عن التهديف حيث ابتعد اللاعب عن حسابات المدير الفني لمنتخب مصر كارلوس كيروش، الذى وضعه على مقاعد البدلاء في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون بجانب صيامه التهديفي مع الأهلى الفترة الأخيرة.

وشارك محمد شريف فى 4 مباريات فقط بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة، بواقع 54 دقيقة لعب لم يسجل أو يصنع خلالها، وكانت أطول مشاركاته فى لقاء كوت ديفوار لمدة 29 دقيقة فقط، كما تعرض شريف لموقف أكثر صعوبة، بعد الدفع به أمام الكاميرون فى نصف النهائي، ثم استبداله عقب 12 دقيقة فقط.

وعلى صعيد الأهلى، لعب محمد شريف 14 مباراة مع المارد الأحمر هذا الموسم نجح فى تسجيل 5 أهداف وصنع هدفين، وصام شريف عن التهديف فى المباريات التي شارك بها مع الأهلي عقب كأس الأمم الأفريقية، حيث ظهر فى مواجهة بالميراس البرازيلي بديلا، قبل المشاركة أساسيا أمام الهلال السعودي فى مونديال الأندية، ثم ضد الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا، والمقاصة في الدوري المصري ثم أمام صن داونز بدوري الأبطال قبل أن يعود ويسجل فى شباك فاركو.

وإجمالا شارك محمد شريف مع الاهلى فى 76 مباراة بكل البطولات بإجمالى 4586 دقيقة لعب سجل خلالها 36 هدفاً وصنع 11 هدف أخر وتلقى أربعة كروت صفراء ، وتوج مع المارد الاحمر فى ببطولتين للدوري الممتاز ومثلهم لكأس مصر بجانب لقب لدوري الابطال الافريقى ومثله للسوبر الافريقى بالاضافة لبرونزية كأس العالم للأندية فضلا عن فوزه بجائزة هداف الدوري المصرى وهداف دوري الابطال الافريقى الموسم الماضى.