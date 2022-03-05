شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة مصر والسنغال على بطاقة التأهل لكأس العالم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدد بشكل نهائى ورسمى، موعد مباراتى مصر والسنغال فى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم قطر 2022، بحيث تكون مباراة الذهاب 25 مارس على استاد القاهرة الدولي الساعة 9:30 مساء، وتكون مباراة الإياب 29 مارس على ملعب ديامنيديو بداكار الساعة 7:00 مساء.

موعد مباراة مصر والسنغال

تغيير موعد مباراة مصر والسنغال

موعد مباراة مصر ضد السنغال، تغير عما كان عليه من قبل، في التوقيت (الساعة) فقط، وبقيت الأيام المعلنة من قبل كما هي، حيث كان مقرر أن تقام مباراة الذهاب بالقاهرة فى تمام السابعة والنصف مساء، وأصبحت في التاسعة والنصف، وأيضا كان مقرر أن تقام مباراة الإياب في السنغال بتمام الخامسة مساء وأصبحت في السابعة مساء.

موعد مباراة مصر ضد السنغال

الذهاب

استاد القاهرة الدولي 25 مارس الساعة 9:30

الإياب

ملعب ديامنيديو 29 مارس بداكار الساعة 7:00

عدد الجماهير فى مباراة مصر والسنغال

تقرر بشكل نهائى إقامة مباراة منتخب مصر أمام السنغال، باستاد القاهرة، حيث كشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك تنسيقاً مع وزارة الشباب والرياضة والجهات المختصة من أجل السماح لأكبر عدد من الجمهور بالتواجد فى المباراة، واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على حضور 60 ألف مشجع فى مباراة المنتخب الوطنى أمام السنغال المقرر إقامتها يوم 25 مارس المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الأولى لتصفيات أفريقيا الأخيرة المؤهلة لكأس العالم.

هذا وكشف مسئولو منتخب مصر، أنه من الصعب ضم لاعبين جدد، وتحديدًا من المحترفين خلال معسكر الفراعنة المقرر له 20 مارس من الشهر المقبل، استعدادًا لمباراتى السنغال المقرر لهما يومى 25 و29 مارس المقبل فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وتابع مسئولو منتخب مصر، أن المعسكر المقبل لن يشهد ضم وجوه جديدة إلا فى حدود الأماكن المطلوبة بسبب الغيابات.