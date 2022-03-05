اليوم .. ثانى المواجهة الحاسمة بين مصر وقبرص فى كأس ديفيز للتنس

وكان المنتخب القبرصي نجح فى التعادل مع منتخبنا الوطنى فى اليوم الأول لمواجهة المنتخبين الحاسمة فى كأس ديفيز المقامة حاليا بنادى الجزيرة .

واستطاع اللاعب القبرصى بيتروس ثيرسكوس التغلب على لاعبنا كريم مأمون فى الجولة الثانية للمباراة بنتيجة 6 / 3 و 6 / 4 بصعوبة.

وقدم كريم مأمون مستوى طيب أمام المصنف القبرصى الاول بيتروس وكان قريبا من الفوز بالمجموعة الثانية لولا سوء الحظ الذى صادفه فى بعض الأشواط التى خسرها.