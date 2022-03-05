شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. ثانى المواجهة الحاسمة بين مصر وقبرص فى كأس ديفيز للتنس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم السبت ، ثاني أيام المواجهة الحاسمة بين مصر وقبرص فى كأس ديفيز للتنس بنادى الجزيرة والمؤهلة الى المجموعة الثانية ، حيث يبدأ اليوم بلقاء الزوجى ثم مباراتى الفردى.
وكان المنتخب القبرصي نجح فى التعادل مع منتخبنا الوطنى فى اليوم الأول لمواجهة المنتخبين الحاسمة فى كأس ديفيز المقامة حاليا بنادى الجزيرة .
واستطاع اللاعب القبرصى بيتروس ثيرسكوس التغلب على لاعبنا كريم مأمون فى الجولة الثانية للمباراة بنتيجة 6 / 3 و 6 / 4 بصعوبة.
وقدم كريم مأمون مستوى طيب أمام المصنف القبرصى الاول بيتروس وكان قريبا من الفوز بالمجموعة الثانية لولا سوء الحظ الذى صادفه فى بعض الأشواط التى خسرها.