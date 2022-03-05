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اليوم .. ثانى المواجهة الحاسمة بين مصر وقبرص فى كأس ديفيز للتنس

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القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم السبت ، ثاني أيام المواجهة الحاسمة بين مصر وقبرص فى كأس ديفيز للتنس  بنادى الجزيرة والمؤهلة الى المجموعة الثانية ، حيث يبدأ اليوم بلقاء الزوجى ثم مباراتى الفردى.

 

 

وكان المنتخب القبرصي نجح فى التعادل مع منتخبنا الوطنى فى اليوم الأول لمواجهة المنتخبين الحاسمة فى كأس ديفيز المقامة حاليا بنادى الجزيرة .

 

واستطاع اللاعب القبرصى بيتروس ثيرسكوس التغلب على لاعبنا كريم مأمون فى الجولة الثانية للمباراة بنتيجة 6 / 3  و 6 / 4 بصعوبة.

 

وقدم كريم مأمون مستوى طيب أمام المصنف القبرصى الاول بيتروس وكان قريبا من الفوز بالمجموعة الثانية لولا سوء الحظ الذى صادفه فى بعض الأشواط التى خسرها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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