شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلي والمريخ السوداني الليلة بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،الجمعة، مباراة هامة عندما يلتقي مع المريخ السوداني ببطولة دوري أبطال أفريقيا ، ويدخل الأهلي مباراة الليلة رافعاً شعار "لا بديل عن الفوز" من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل لدور الثمانية في البطولة التي يحمل المارد الأحمر لقبها في أخر نسختين و10 مرات في تاريخه .

في السطور التالية نرصد 5 معلومات هامة تتعلق بمباراة الاهلي والمريخ وإلى التفاصيل:

1_موعد مباراة الاهلي والمريخ السوداني

يلتقي الأهلي مع المريخ السوداني في التاسعة من مساء اليوم ،السبت، بإستاد الأهلي وي السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

2_قائمة الأهلي لمباراة المريخ السوداني الليلة

تضم قائمة الأهلي لمباراة المريخ 21 لاعباً ، هم : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر.

3_غيابات الأهلي أمام المريخ

خرج من قائمة الأهلي لمباراة المريخ الليلة ما يقرب من 12 لاعباً ، هم: ياسر إبراهيم وأيمن أشرف ووليد سليمان وأكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون وصلاح محسن للإصابة، فيما تم استبعاد محمد فخرى وزياد طارق ومحمد أشرف ومحمد خليفة نصير لأسباب فنية كما خرج محمود متولي لعدم الجاهزية الفنية حيث عاد لتدريبات الفريق الأخيرة لكنه مازال يحتاج فترة أخرى ليكون جاهز تماماً بعدما غاب فترة طويلة للإصابة.

4_موقف الأهلي في المجموعة

الاهلي تعادل سلبياً في مباراة الهلال بالسودان بالجولة الثانية وخسرة من صن داونز بهدف نظيف في الجولة الثالثة بإستاد القاهرة السبت الماضي ، ويتطلع الأهلي لتقديم عرض قوي أمام المريخ السوداني الذي بات يمتلك حظوظ التأهل للدور التالي في البطولة بعدما فاز على مواطنه الهلال بهدفين لهدف في مباراتهما الأخيرة بالجولة الثانية بإستاد الأهلي وي السلام وهو الأستاد الذي يستضيف مباريات المريخ بسبب تعذره خوض مبارياته في السودان لعدم تنفيذ إشتراطات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

اسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة الأهلي والمريخ لطاقم تحكيم أنجولي بقيادة الحكم الدولي هيلدر مارتينيز بمعاونة جيرسون إيميلون مساعد أول وموليدا مويس مساعد ثاني على أن يكون الجابوني إيريك أوتوجو منسقا للمباراة، والجزائري عبد الله جودة مراقبا للقاء، والسيراليوني محمد فري منسقا أمنيا للمباراة.

5_حم مباراة الاهلي والمريخ