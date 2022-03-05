شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول مجموعة الصعيد بالقسم الثانى قبل مواجهات اليوم.. أسوان على القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر نادى أسوان جدول ترتيب مجموعة الصعيد بالقسم الثانى بعد مرور 20 جولة من مباريات هذا الموسم، برصيد 46 نقطة متفوقا على فريق كيما أسوان صاحب الوصافة بفارق 7 نقاط قبل مواجهات اليوم السبت.

ترتيب جدول مجموعة الصعيد بالقسم الثانى قبل مواجهات اليوم

1 أسوان 46 نقطة

2 كيما أسوان 39

3 المنيا 36 نقطة

4 الألومنيوم 35 نقطة

5 بترول أسيوط 34 نقطة

6 الفيوم 29 نقطة

7 المدينة المنورة 27 نقطة

8 مركز شباب طامية 26 نقطة

9 بنى سويف 24 نقطة

10 سوهاج 24 نقطة

11 الإعلاميين 23 نقطة

12 ديروط 22 نقطة

13 تليفونات بنى سويف 21 نقطة

14 نادى ملوى 17 نقطة

15 قنا 15 نقطة

16 البدارى 9 نقطة

مباريات اليوم السبت في مجموعة الصعيد

تنطلق فى الثالثة عصر اليوم، السبت، 7 مباريات قوية فى إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من مباريات مجموعة الصعيد بالقسم الثانى، والتى يأتى أبرزها مواجهة الألومنيوم مع كيما أسوان.

يستقبل نادى أسوان متصدر جدول ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 46 نقطة، فريق المدينة المنورة صاحب المركز السابع برصيد 27 نقطة، في مباراة في متناول متصدر المجموعة الذى يأمل في مواصلة الابتعاد بالصدارة، في حين يسعى المدينة المنورة في تحقيق المفاجأة وإسقاط تماسيح النيل.

وقى قمة المجموعة يستضيف نادى الألومنيوم صاحب المركز الرابع برصيد 35 نقطة، كيما أسوان وصيف ترتيب المجموع برصيد 39 نقطة في مواجهة نارية تحمل كل التوقعات، في الوقت الذى يحل نادى المنيا صاحب المركز الثالث برصيد 36 نقطة ضيفا على نادى ملوى صاحب المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة.

ويلتقى فريق بترول أسيوط الخامس في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة مع فريق البدارى صاحب المركز الأخير برصيد 9 نقاط في مباراة سهلة لأصحاب الأرض، ويواجه فريق بنى سويف التاسع في ترتيب جدول المجموعة برصيد 24 نقطة، فريق تليفونات بني سويف القابع في المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة.

وفى نفس التوقيت يستقبل نادى الفيوم السادس برصي 29 نقطة مع نادى الإعلاميين صاحب المركز الحادى عشر برصيد 23 نقطة، ويلتقى مركز شباب طامية صاحب المركز الثامن برصيد 26 نقطة مع فريق قنا صاحب المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 15 نقطة.

وتستكمل مباريات الجولة الحادية والعشرين غدا الأحد بمواجهة ديروط صاحب المركز الثانى عشر برصيد 22 نقطة، مع نادى سوهاج العاشر برصيد 24 نقطة.