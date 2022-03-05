إشبيلية يفشل في ملاحقة ريال مدريد ويتعثر بالتعادل أمام ألافيس

تعثر إشبيلية بالتعادل السلبي (0-0) مع مستضيفه ديبورتيفو ألافيس الجمعة ضمن المرحلة 27 من الدوري الإسباني.



وصار رصيد الفريق الأندلسي 55 نقطة في المركز الثاني خلف ريال مدريد الأول (60 نقطة) ، أما ألافيس ففي المركز 17 برصيد 22 نقطة.



والتعادل هو الخامس لإشبيلية في مبارياته السبع الأخيرة في الدوري علماً بأنه لم يخسر أي مباراة في الدوري منذ سقوطه أمام ريال مدريد بالذات 1-2 أواخر تشرين الثاني/نوفمبر على ملعب سانيتاغو مدريد في العاصمة الإسبانية.



ودخل إشبيلية المباراة وهو يملك أحد أفضل السجلات خارج ملعبه هذا الموسم إذ جمع 21 نقطة من أصل 13 مباراة ولم يخسر بعيداً عن قواعده سوى أمام ريال مدريد وغرناطة، بيد أن اصطدم بدفاع منظم لأصحاب الأرض.



كانت السيطرة شبه مطلقة لإشبيلية بقيادة مدربه جولن لوبيتيغي لكن مهاجميه لم يجدوا طريقهم إلى مرمى الفريق المنافس وكانت أبرز فرصة للمهاجم المغربي منير الحدادي الذي نزل بديلاً أواخر المباراة لكنه أهدر التمريرة المتقنة من المدافع الفرنسي جول كونديه.

(بي إن سبورت)