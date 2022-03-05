صلاح: بخاف على أكل عيشي.. والمدرب الأوربي يسمع لوجهة نظر اللاعب



الشارقة - اميمة ياسر - تمنى محمد صلاح، لاعب منتخبنا الوطني، تغيير علاقة المدير الفني مع اللاعب في مصر، مشيرا إلى أن المدرب في أوروبا يسمع لوجهة نظر اللاعب.

وقال صلاح في حواره مع قناة دي إم سي: «أتمنى أن تتغير علاقة المدرب باللاعب، لأن في أوروبا المدرب يسمع لوجهة نظر اللاعب».

وأضاف: «المدرب عليه أن يسمع لوجهة نظر اللاعب لكن الأزمة خوف اللاعب من المدرب هذا ما يهد العلاقات».

وأكمل: «أتمنى أن تتغير هذه النقطة لأنها تعطي انطباعًا غير جيد للمدرب في الدوري».

واشار صلاح: «في مصر ننشأ ولدينا خوف من المدربين، أحيانا ما يتحول إلى عناد، عندما احترفت، كنت أخشى أن أقول وجهة نظري للمدرب حتى لا يبعدني عن التشكيل ولكن لم يكن الأمر كذلك».

وانتقل صلاح للحديث عن المقاولون.. قائلا: «المقاولون من أفضل الأندية التي تُخرج ناشئين في مصر».

وواصل: «مررت بظروف صعبة للغاية ووالدي كان مؤمنا بموهبتي».

وتابع صلاح: «كنت أتجنب كل اللاعبين المشاغبين، عاصرت لاعب "اتخانق" مع المدرب وأنا أتجنب السهر وأخاف على أكل عيشي».

وأتم: «ما لم استطيع فهمه حاليا كيف يرى اللاعب وهو صغير أفضل من المدرب؟».



كشف اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي، عن طموحاته في للمستقبل، والعمل الجديد الذي سيعمل فيه بعد اعتزال رياضة كرة القدم.

وقال محمد صلاح، في حواره مع الإعلامية اسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الجمعة، اكيد هعمل حاجة مفيدة، واحب اعطي كل شيء للكرة، وحياتي كلها كرة قدم بسبب اني لما اعتزل اكون عملت كل شيء.

فيما كشفت الصفحة الرسمية لـ قناة دي إم سي، أن اليوم الجمعة سيتم عرض الجزء الثاني من حلقة اللاعب محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، و المنتخب الوطني، وذلك فى تمام الساعة الـ 9 مساء.

حل النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ضيفا في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة "إسعاد يونس"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، ونستعرض في السطور التالية أبرز التصريحات:

صلاح يكشف عن طموحه بعد الإعتزال



وقال صلاح، إنه لم يتخيل عندما كان صغيرا ان ترسم صوره "جرافيتى"، مشيرا إلى أنه يفكر في أمرين يتمنى العمل بالكرة بعد الاعتزال أو يصبح رجل أعمال.



محمد صلاح : لو أكلت فطير بحس بالذنب وبنحتفل بكل الأعياد



تابع صلاح: "لو أكلت فطير بحس بالذنب، ولو كلت معاه كشري بيكون اليوم قفل، وأخر مرة في مصر كلت فطير الصبح واتعشيت حمام واتغديت كشري وحسيت ان في حاجة نفخت، وخدت بعدها الشهر كله مفيش حاجة خالص ومبضعفش أوي مع الأكل".



وقال "صلاح"، مازحا: "الناس كلها عايزه تعرف أمي بتدعيلي تقولي ايه"، لترد إسعاد يونس قائله: "كل الناس بتقول نفسنا أم محمد صلاح تدعي لنا".