شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يضع حلول عاجلة لأزمة إهدار الفرص قبل مواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، على وضع حلول عاجلة لأزمة إهدار الفرص والتي واجهت الفريق في المباريات الأخيرة وخاصة في لقاء الزمالك، والذي خسره فيوتشر بنتيجة 3/2، في الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان لاعبو فيوتشر قد أهدروا العديد من الفرص السهلة كأن أبرزها كرة عمر كمال عبد الواحد التي ارتطمت بعارضة محمد أبو جبل لتحرم فريقه من هدف مؤكد.

وأغلق الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، صفحة الخسارة الأخيرة التي تلقاها النادي من الزمالك، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، حيث خسر فيوتشر فى الدقيقة الأخيرة المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من الدوري، وانتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبدأ الجهاز الفني لفريق فيوتشر في التفكير في اللقاء القادم أمام غزل المحلة ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تجمع الفريقين يوم الأربعاء المقبل، وذلك من خلال دراسة أشرطة الفيديو الخاصة بالمباريات السابقة للمحلة للتعرف على نقاط القوة والضعف.

ويحتل فيوتشر المركز السادس في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 4 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبو فيوتشر 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 11 هدفاً.

ومنذ بداية 2022، حقق بيراميدز 6 انتصارات جاءت في بطولات، الدوري العام وكأس رابطة الأندية المصرية وكأس الكونفدرالية الأفريقية، على حساب كل من: الصفاقسي التونسي 1/0، البنك الأهلي 1/0، زاناكو الزامبي 2/0، الإسماعيلي 1/0، أهلي طرابلس 2/1، المقاصة 2/0.