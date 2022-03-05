شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي في التاسعة من مساء اليوم ،السبت، بإستاد الأهلي وي السلام مباراة هامة عندما يلتقي مع المريخ السوداني في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة رافعاً شعار "لا بديل عن الفوز" من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل لدور الثمانية في البطولة التي يحمل المارد الأحمر لقبها في أخر نسختين و10 مرات في تاريخه ، ويأمل الأهلي في حصد نقاط المباراة الثلاثة بعد التعادل سلبياً في مباراة الهلال بالسودان بالجولة الثانية والخسارة المفاجئة من صن داونز بهدف نظيف في الجولة الثالثة بإستاد القاهرة السبت الماضي.

ويتطلع الأهلي لتقديم عرض قوي أمام المريخ السوداني الذي بات يمتلك حظوظ التأهل للدور التالي في البطولة بعدما فاز على مواطنه الهلال بهدفين لهدف في مباراتهما الأخيرة بالجولة الثانية بإستاد الأهلي وي السلام وهو الأستاد الذي يستضيف مباريات المريخ بسبب تعذره خوض مبارياته في السودان لعدم تنفيذ إشتراطات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على خوض تجهيز لاعبي الفريق جيداً لخوض مباراة الليلة وتحدث معه بشأن الأخطاء التى أرتكبوها في مباراة صن داونز تحديداً ويأتي في مقدمتها، إهدار الفرص والتمركز الخاطئ وغياب التركيز وهي الأخطاء التى تسببت في إستقبال الفريق هدفاً قبل نهاية اللقاء بدقائق.

وخاض الأهلي تدريباته الأخيرة على ملعب التتش عقب الفوز الكبير على فاركو بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري .

وشرح موسيماني خلال التدريبات الأخيرة للاعبي الأهلي بعض الجمل الفنية التى يرغب في تطبيقها خلال مباراة المريخ بهدف الفوز والحفاظ على حظوظ الفريق في التأهل للدور التالي في البطولة القارية لاسيما وأن الأهلي أمامه مباراة قوية في الجولة المقبل بدوري الأبطال حيث سيلعب مع صن داونز بجنوب أفريقيا.

في المقابل ، يتطلع فريق المريخ لمواصلة العروض العروض القوية التى كان أبرزها الفوز على الهلال في "ديربي" السودان الذي أحتضنه ملعب الأهلي وي السلام ، ويرغب الفريق السوداني في حصد نقاط الأهلي من أجل المُضي قدماً في رحلة التأهل مع فريق أخر عن المجموعة ذاتها .

وتحدث الأنجليزي لي كلارك المدير الفني لفريق المريخ عن مواجهة الأهلي ، قائلاً: المباراة ستكون قوية لأن الأهلي هو الأفضل في أفريقيا بلا منافس فهو حامل لقب البطولة أخر نسختين وصاحب النصيب الأوفر في التتويج باللقب القاري بعدما حصده 10 مرات في تاريخه.

وتابع لي كلارك في تصريحات صحفية قبل لقاء الليلة ، قائلاً: مجموعتنا قد تكون الأًصعب بين جميع المجموعات في دوري الأبطال، صن داونز لديه تاريخا رائعا والأهلي حامل لقب أخر نسختين وأفضل فريق في إفريقيا فضلا عن تواجد منافس محلي وهو الهلال معنا في نفس المجموعة".

تابع: "الأهلي فريق بطل وربما يتعثر في البداية لكن لديه لاعبين مميزين ومدرب رائع، وسنلعب حتى المباراة الأخيرة، المباريات صعبة وعلينا أن نؤدي بشكل أفضل ونحقق أفضل نتائج وتخطيط صن داونز لمباراة الأهلي كان رائعا، والدفاع كان جيدا للغاية وإذا لم تدافع بشكل جيد أمام الأهلي سيكلف ذلك فريقك، فريق الأهلي لديه لاعبين جيدين إذا أتيح لهم المساحة سيتسبب الأمر في تعثرك".