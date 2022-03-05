شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 8 مباريات جمعت الأهلى والمريخ السودانى قبل موقعة دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لمواجهة نظيره المريخ السودانى المقرر لها التاسعة مساء السبت على ستاد الأهلى والسلام والمؤجلة من الجولة الاولى لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى.

وسبق أن التقى الاهلى مع المريخ السودانى فى 8 مناسبات سابقة سواء فى دورى الأبطال أو بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكئوس، فيما خاض عملاق إفريقيا 17 مواجهة ضد الفرق السودانية.

خاض الاهلى أمام المريخ السوداني 8 مباريات، بواقع 6 مواجهات فى دورى الأبطال نسختى 1983 و2002 و2021 و ومباراتين ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكئوس في نسخة 1999، ونجح الاهلى في تحقيق الفوز فى 5 مواجهات، وكان التعادل حاضرًا فى مباراتين، فيما خسر مباراة واحدة.

ويعد فريق المريخ أول فرق السودان التى واجهت الأهلى فى مختلف البطولات الأفريقية وتحديدًا فى نسخة 1983، وانتهت المواجهة الأولى بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله محمود الخطيب هداف الأهلى التاريخى فى البطولات الأفريقية، ورئيس النادى الأهلى الحالى.

وأكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلى، الذى فاز بخمسة أهداف مقابل هدف على ملعب المريخ ووسط أنصاره.

ويعد المريخ أول فريق سودانى يتمكن من تحقيق الفوز على الأهلى فى دورى الأبطال نسخة 2002 لحساب دور ثمن نهائى البطولة.

والتقى فريق الأهلي أمع الفرق السودان 17 مباراة، تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 8 مباريات وتلقى 3 هزائم، فيما انتهت 6 مباريات بنتيجة التعادل.

ونجح خط هجوم الأهلى فى زيارة شباك الفرق السودانية في 23 مناسبة، واهتزت شباكه في 13 مناسبة.

آخر مواجهات الأهلى أمام فرق السودان كانت أمام الهلال السودانى بالجولة الثانية لدور المجموعات بالنسخة الحالية لدوري الابطال الافريقى وانتهت بالتعادل السلبى فى أم درمان.

ويعد ياسر إبراهيم آخر لاعب يسجل للأهلي في شباك المريخ السوداني فى الوقت القاتل، بعدما سجل الهدف الثانى لفريقه في مرمى الفريق السوداني، في المباراة التي شهدت تعادل بين الفريقين 2/2 بالنسخة الماضية لدوري الابطال الافريقى.