شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 8 مباريات جمعت الأهلى والمريخ السودانى قبل موقعة دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لمواجهة نظيره المريخ السودانى المقرر لها التاسعة مساء السبت على ستاد الأهلى والسلام والمؤجلة من الجولة الاولى لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى.
وسبق أن التقى الاهلى مع المريخ السودانى فى 8 مناسبات سابقة سواء فى دورى الأبطال أو بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكئوس، فيما خاض عملاق إفريقيا 17 مواجهة ضد الفرق السودانية.
خاض الاهلى أمام المريخ السوداني 8 مباريات، بواقع 6 مواجهات فى دورى الأبطال نسختى 1983 و2002 و2021 و ومباراتين ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكئوس في نسخة 1999، ونجح الاهلى في تحقيق الفوز فى 5 مواجهات، وكان التعادل حاضرًا فى مباراتين، فيما خسر مباراة واحدة.
ويعد فريق المريخ أول فرق السودان التى واجهت الأهلى فى مختلف البطولات الأفريقية وتحديدًا فى نسخة 1983، وانتهت المواجهة الأولى بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله محمود الخطيب هداف الأهلى التاريخى فى البطولات الأفريقية، ورئيس النادى الأهلى الحالى.
وأكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلى، الذى فاز بخمسة أهداف مقابل هدف على ملعب المريخ ووسط أنصاره.
ويعد المريخ أول فريق سودانى يتمكن من تحقيق الفوز على الأهلى فى دورى الأبطال نسخة 2002 لحساب دور ثمن نهائى البطولة.
والتقى فريق الأهلي أمع الفرق السودان 17 مباراة، تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 8 مباريات وتلقى 3 هزائم، فيما انتهت 6 مباريات بنتيجة التعادل.
ونجح خط هجوم الأهلى فى زيارة شباك الفرق السودانية في 23 مناسبة، واهتزت شباكه في 13 مناسبة.
آخر مواجهات الأهلى أمام فرق السودان كانت أمام الهلال السودانى بالجولة الثانية لدور المجموعات بالنسخة الحالية لدوري الابطال الافريقى وانتهت بالتعادل السلبى فى أم درمان.
ويعد ياسر إبراهيم آخر لاعب يسجل للأهلي في شباك المريخ السوداني فى الوقت القاتل، بعدما سجل الهدف الثانى لفريقه في مرمى الفريق السوداني، في المباراة التي شهدت تعادل بين الفريقين 2/2 بالنسخة الماضية لدوري الابطال الافريقى.