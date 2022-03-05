شكرا لقرائتكم خبر عن المريخ السودانى: مباراتنا مع الأهلى ترسم ملامح المجموعة ونتمناها ممتعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث حازم مصطفى رئيس نادي المريخ السوداني عن المباراة المنتظرة التي تجمع فريقه بالنادي الأهلي والمؤجلة من الجولة الأولى من دور المجموعات بدورى أبطال افريقيا على استاد السلام بالقاهرة.

وتابع حازم مصطفى في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "مباراتنا مع الأهلي ترسم ملامح المجموعة الصعبة التي تجمع عمالقة مثل الهلال وصن داونز بجانب المريخ والأهلي، وكل طرف يملك مقومات الفوز".

وتابع رئيس المريخ السوداني: "نتمناها مواجهة ممتعة ومثيرة وتليق بالمريخ والأهلي، كل صفوفنا مكتملة والنتائج التي حققناها في انطلاق دور المجموعات ترفع من حظوظنا للفوز".

وتابع حازم مصطفى: "استفدنا من المعسكر الطويل في القاهرة، نشعر وكأننا في بلدنا، نعيش أجواء مثالية واللاعبون في قمة تركيزهم".