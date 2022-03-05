شكرا لقرائتكم خبر عن سموحه يتعادل مع سبورتنج وديا استعداد " لسيراميكا " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعادل فريق سموحة مع نظيره سبورتنج وديا بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الجمعة على ملعب الأوليمبى استعداد لمواجهة سيراميكا بالمباراة المقرر لها 8 مارس الجاري ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدورى العام.

قام أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة بإشراك جميع اللاعبين البدلاء خلال اللقاء حيث اطمئن على عمر صلاح الحارس وأحمد عيد و أحمد بيكهام وشريف رضا و بهاء مجدى،وحمدى علاء و محمد عبد العاطى وأبوبكر ليادى و حسين فيصل وجيرم فيليب واليا سيلا خلال الشوط الأول.

وأكد المدير الفنى لسموحة إن تجربة سبورتنج قويه ومفيده واستفاد منها بالإطمئنان على جاهزية عناصر الفريق السكندرى لاستكمال مسيرة الانتصارات بالدروى العام.

ومن المقرر أن يدخل الفريق معسكر مغلق بالقاهره 7 مارس الجارى ويغيب عن الفريق كناريا للايقاف،وكان الاتحاد المصرى لكره القدم قد أخطر سموحه بموعد مباراة كأس مصر فى دور الـ32 أمام دمنهور يوم 18 مارس الجارى على ملعب حرس الحدود بالمكس.