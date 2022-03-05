شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق السعودى: تفاوضنا مع كارتيرون عقب الرحيل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد معاذ العوهلي ، الرئيس التنفيذي لنادي الاتفاق السعودي ، أن مفاوضات التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك جاءت بعد رحيله نهائياً عن الزمالك.

وقال العوهلي خلال تصريحات تلفزيونية إن كارتيرون كان ضمن خيارات عديدة معروضة على الاتفاق بعد رحيله عن الزمالك ولكن النادي فضل التعاقد معه لأنه يملك خبرة التعامل في الدوري السعودي من خلال تجربته مع التعاون والنصر.

وأشار إلى أن كارتيرون المدرب الأنسب للاتفاق في المرحلة الحالية موضحاً أن الزمالك فريق شقيق ولا علاقة بين تعاقد ناديه مع المدير الفني وتواجده في الزمالك لأن المفاوضات بدأت بعد رحيله تماماً عن الزمالك.

وأوضح أن كارتيرون مدرب يجيد التعامل نفسياً مع اللاعبين مؤكداً أن كارتيرون هو رجل المرحلة مع الاتفاق.

وأكد أن الجهاز المعاون لكارتيرون لم يتحدد بعد بشكل رسمي موضحاً أن كارتيرون على حد علمه جاء للعمل مع التعاون بدون جهاز معاون.

وأتم العوهلي:" الاتفاق فريق كبير وعريق وله جماهيرية ولكن الإدارة الحالية تسلمت المهمة في ظروف صعبة وأتمت تعاقدات مهمة وسريعة لإنقاذ الفريق في أقرب وقت وإعادته لمكانته الطبيعية.. طموحنا الحفاظ على النجوم وتدعيم الفريق بأفضل صورة ".

وتحديث معاذ العوهلي أن ناديه لم يدخل في مفاوضات رسمية مع حسين فيصل نجم سموحة في الانتقالات الشتوية الماضية قائلا " إن الاتفاق لم يدخل في مفاوضات رسمية مع حسين فيصل مؤكداً أن الاتفاق يتابع الدوري المصري بعناية شديدة " .

وأوضح أن الاتفاق له تجارب سابقة ومهمة في الدوري على رأسها التعاقد مع حسين السيد وأحمد الشيخ ووليد أزارو.

وكان أعلن نادى الاتفاق السعودى، مساء اليوم الجمعة، تعاقده رسميا مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للزمالك، حتى نهاية الموسم الجاري 2021-2022.

وذكر نادى الاتفاق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "الاتفاق يعلن تعاقده مع المدرب الفرنسي باتريك كارتيرون لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم".