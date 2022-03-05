أخبار النادى الأهلى الجمعة 4 / 3 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى الجمعة 4 / 3 / 2022 العديد من الأحداث المهمة،يأتى على رأسها فريق الأهلي يختتم تدريباته اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لخوض مواجهة المريخ السوداني المقرر لها التاسعة من مساء اليوم السبت باستاد الأهلي و السلام،

الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة المريخ السوداني..فيديو وصور

اختتم فريق الأهلي تدريباته على ملعب التتش، استعدادًا لخوض مواجهة المريخ السوداني المقرر لها التاسعة من مساء السبت باستاد الأهلي و السلام، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

قال اللواء نور الدين عبد الوهاب نائب رئيس المريخ السودانى إن مواجهة فريقه أمام الأهلى التي تقام مساء السبت والمؤجلة من الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، قوية أمام نادى القرن.

وصل عمار حمدى نجم النادى الاهلى للقاهرة منذ قليل قادماً من النمسا حيث أجرى هناك جراحة الرباط الصليبي تحت إشراف البروفيسور كريستيان فينك، الذي سبق له إجراء نفس الجراحة لزميله ‏بالفريق أكرم توفيق.‏

شارك النجم مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي السابق، متابعيه وجمهوره بصورة جديدة تجمعه مع زوجته ريهام الشيمي، نشرها عبر الاستوري الشخصي له بموقع انستجرام، وسرعان ما تداولتها بعض الصفحات الرياضية للدعاء له بتخطي الأزمة الصحية التي يعيشها.

أنضم المهاجم الصاعد حسين محاسب لصفوف النادي الاهلي مؤخراً بعدما أنهى مسئولو النادي الصفقة خلال الفترة الماضية وتعاقد الاهلي مع المهاجم الصاعد الذي لعب في الدوري الأسكتلندي .

قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي إن مباراة المريخ التي تقام مساء السبت والمؤجلة من الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، في غاية الأهمية، خاصة أنها تأتي بعد الخسارة أمام صن داونز، مؤكدًا على جاهزية الفريق لمواجهة بطل السودان وأن هدفه الفوز والحصول على النقاط الثلاث.

أكد محمد الشناوي، كابتن الأهلي أهمية وصعوبة مباراة اليوم أمام المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن اللاعبين سيبذلون أقصى جهد لتحقيق الفوز وإسعاد جماهير الأهلي.

انضم سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، لمعسكر الفريق صباح الجمعة، بعد تعافيه من الإصابة بكورونا، والتى تسببت فى غيابه عن الفريق خلال الأيام الماضية، وسلبية مسحته الأخيرة.