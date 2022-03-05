الخليج 365 يكشف.. ماذا يدور في عقل موسيماني قبل مواجهة المريخ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الحكيم طه:

وضع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، ملامح التشكيل الذي سيعتمد عليه في مباراة المريخ السوداني، والتي من المقرر أن تقام مساء السبت ضمن حسابات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وعلم مراسل "الخليج 365"، أن موسيماني قد يلجأ في مباراة المريخ إلى الاعتماد على طريقة (4-2-3-1)، حيث سيكون التشكيل الأقرب كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: أحمد عبد القادر - محمد مجدي "أفشة" - بيرسي تاو أو لويس ميكيسيوني.

خط الهجوم: محمد شريف.

وشدد موسيماني على لاعبي الأهلي ضرورة التركيز علي الإختراقات الطولية والكرات البينية خاصة في ظل صعوبة الاعتماد علي الكرات العرضية.

وحذر المدير الفني لاعبيه خاصة في الشق الدفاعي من إنطلاقات وسرعات لاعبي المريخ السوداني التي ظهرت بوضوح في مواجهات صنداونز والهلال.

ويسعى الأهلي لتحقيق انتصاره الأول في البطولة القارية بعد التعادل مع الهلال سلبيًا، والخسارة من صنداونز في القاهرة بنتيجة (1-0).

ويأتي ترتيب المجموعة الأولى كالتالي: صنداونز (7 نقاط) - المريخ (4 نقاط) - الأهلي (نقطة) - الهلال (نقطة).