المريخ السوداني يحسم موقفه من مواجهة الأهلي في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

حسم نادي المريخ السوداني موقفه بشأن مواجهة الأهلي في القاهرة ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعدما لعب أمام صنداونز ثم الهلال السوداني على استاد السلام.

وقال لي كلارك المدير الفني لنادي المريخ في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي قبل مباراة السبت: "لا نفكر في نقل مباراة الفريق أمام الأهلي خارج مصر، لأن مجلس إدارة النادي قرر أن يلعب الفريق مبارياته بالكامل في مصر، ونحن نلقى ترحاب كبير من الجميع هنا وسعداء للغاية".

ويلعب الأهلي أمام المريخ المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لمجموعات دوري الأبطال، مساء السبت، فيما اختار المريخ أن يلعب مباريات ملعبه ضمن المجموعة على ستاد السلام.

ورد حازم مصطفى رئيس نادي المريخ، على الأمر ذاته، قائلًا: "أي كان موقف الفريقين في المنافسة سنخوض مباراة الأهلي الثانية على استاد السلام، وأقول دائما أن مصر والسودان بلد واحد وأناشد فقط المسئولين السماح للجماهير بحضور المباريات".

وأضاف: "سمح للأهلي بحضور 5000 مشجع وسمح لنا بـ500، وكنا نأمل في أن يتم معاملتنا بالمثل، لكن في المباراة القادمة أتمنى أن يسمح لنا بحضور 5000 مشجع".

ويمتلك الأهلي نقطة واحدة ضمن المجموعة من مباراتين، فيما جمع المريخ 4 نقاط، وستمثل المباراة الثالثة أهمية كبيرة في حظوظ الفريقين من أجل التأهل.