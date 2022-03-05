رسميًا.. كارتيرون مديرًا فنيًا للاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن نادي الاتفاق السعودي، مساء اليوم الجمعة، التعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون ليتولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم 2021/22.

وجاء التعاقد مع كارتيرون، خلفا للمدرب الصربي المقال فلادان ميليوفيتش، حيث سيتولى تدريب الفريق مساء الأحد تحضيراً لمواجهة النصر ضمن منافسات الجولة الـ 24 للدوري السعودي للمحترفين.

وقبل أيام، كان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قد أعلن عن انهاء التعاقد مع المدرب باتريس كارتيرون بالتراضي.

ويملك كارتيرون تجربتين سابقتين في الدوري السعودي، حيث كان قد تولى النصر قبل أن يرحل ويعود بعد ذلك مدربا للتعاون.

يذكر ان فريق الاتفاق يحتل المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعد مرور 23 جولة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.