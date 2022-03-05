من هو مساعد فيريرا الذي يعرف الكرة المصرية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

اكتمل عقد الجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك برئاسة البرتغالي المخضرم جيسوالدو فيريرا، وسيكون المساعد الأول له مواطنه، روي أجوش.

ويمتلك أواس صاحب الـ61 عاما خبرة كبيرة في كرة القدم، كان من بينها محطة مع فاركو في دوري الدرجة الثانية قبل 5 سنوات.

وبجانب ذلك فقد عمل كمساعد لفيريرا في نادي سانتوس البرازيلي، إضافة إلى تدريب منتخب كاب فيردي.

وتحدث يلا كورة من قبل مع أجواس من قبل أثناء تدريب فاركو، وقدم لنا مجموعة من الأراء عن الكرة المصرية نرصدها فيما يلي:

الكرة المصرية

عن معرفته عن الكرة المصرية، قال المدرب، إنه قبل القدوم إلى بلاد الفراعنة لم يكن يعرف الكثير، كان يعرف المنتخب بسبب التواجد في بطولات أمم أفريقيا، كما أنه عرف مصر بسبب مانويل جوزيه، وجيسفالدو فيريرا وكلاهما له مقام رفيع لدى المدرب، الذي يُكن لهما تقدير كبير.

مانويل جوزيه

في عام 1983، تولى مانويل جوزيه تدريب فريق بورتيمونينزي، وكان مطالبًا بضم عناصر جديدة لتقوية صفوف الفريق.

وقال اجوش: "جوزيه تربطني به علاقة قوية، هو أول مدرب أعمل تحت قيادته على الصعيد الاحترافي، لقد أحضرني من فريق أتلتيكو إلى بورتيمونينزي، وكان سببًا في أن أظهر للنور كلاعب."

وأضاف: "جوزيه لديه شخصية قوية جدًا، ولن أنسى ما قدمه له.

جيسوالدو فيريرا

تحدث عن البروفيسور البرتغالي، قائلًا "فيريرا اكتشفني عندما كنت بعمر 15 عاما وقام بضمي إلى أحد منتخبات الناشئين في البرتغال، بعدها عملت معه كلاعب وكان هو مدرب مساعد."

وأضاف: "بعد ذلك عملت معه مدرب مساعد لمدة 3 مواسم في فريق براجا البرتغالي."

قال روي إنه حصل على صفة من مانويل جوزيه وهي الثقة: "لقد أحضرني من الدرجة الثانية ومنحني الثقة وجعلني أثق في نفسي، لا يمكن أن أنسى ما تعلمته منه."

وعن الصفة التي تعلمها من فيريرا قال: "لو سألتني أن أفضل مدير فني على الجانب التكتيكي وعلم كرة القدم سأقول فيريرا، أنه رائع في الأمور الفنية."

مكتشف النجوم

عمل أجوش في فترة من الفترات ككشاف لصالح فريق بنفيكا وساهم في اكتشاف العديد من النجوم الحاليين للكرة العالمية.

وقال: "لقد اكتشفت عدد كبير من النجوم مثل ديفيد لويز، ريناتو سانشيز لقد أحضرته من الشارع، ودي ماريا وغيرهم من النجوم."

وأكمل: " سأعمل جاهدًا على اكتشاف المزيد من النجوم والمواهب هنا في مصر."