"بالأسماء والمهام".. الخليج 365 يكشف الجهاز المعاون لفيريرا في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن تعيين البرتغالي جوسفالدو فيريرا مديرًا فنيًا لفريقه بالنادي خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال منصور، خلال كلمته مع لاعبي فريقه بحضور الجهاز الفني المؤقت لناديه:"لقد اخترتنا المدير الفني وهو فيريرا وسيأتي معه ثلاثة مساعدين: محلل أداء ومساعد مدير فني ومدرب لياقة على أعلى متسوى".

مصدر بالزمالك أوضح لمصراوي أفراد الجهاز الفني المعاون لفيريرا في ولايته الثانية للفريق ومهام كل منهم سواء الثلاثي الأجنبي أو الثلاثي المصري؛ حيث سيكون أسامة نبيه مدربًا عامًا للفريق بينما سيكون روي أجواس مدرب مساعد وكذلك أحمد عبدالمقصود وأيمن طاهر كمدرب حراس مرمى، بينما سيكون مخطط الأحمال هو أندريه سوزا ومحلل الأداء هو بيدرو بوكاس.

وكان الجهاز الفني لفيريرا خلال فترته الأولى بالزمالك مكوّن من روي ونونو ألميدا كمساعدان، وبيدرو كمحلل أداء، وأيمن طاهر كمدرب للحراس، وعلاء عبد الغني المدرب المساعد.

يُذكر أن نادي الزمالك قد أنهى تعاقده مع المدير الفني الفرنسي لفريقه باتريس كاريترون في نهاية شهر فبراير المنصرم، ليتواجد أسامة نبيه وأحمد عبدالمقصود كجهاز فني مؤقت قاد الفريق أمام نظيره فيوتشر في مباراته الماضية بالدوري التي انتهت بفوزه بثلاثية مقابل هدفين.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الجونة، يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الدوري قبل أن يستضيف نظيره الوداد يوم الجمعة الموافق 11 مارس الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة جمعها من 10 مباريات، بفارق 3 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني الذي خاض مباراة أقل، كما يحتل المركز الثالث في مجموعته بدوري أبطال أفريقيا برصيد نقطتين جمعهم من 3 مباريات بفارق 4 نقاط عن الوداد صاحب المركز الثاني و 5 نقاط عن بيترو أتليتكو الأنجولي المتصدر.