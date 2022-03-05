مصدر يوضح لمصراوي.. موعد وصول فيريرا ومباراته الأولى مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا سيصل إلى القاهرة، الإثنين المقبل، لتولي مهمة قيادة الفريق الأبيض رسميا.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن فيريرا سيصل القاهرة يوم الإثنين، على أن يقود الفريق بداية من مواجهة الوداد المغربي بدوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الزملك نظيره الوداد المغربي، مساء الجمعة المقبل 11 مارس، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقبل ساعات، أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تعيين البرتغالي جوسفالدو فيريرا مديرا فنيا لفريق الكرة بالنادي خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أعلن عبر قناة "الشمس" تواجد المدير الفني الجديد في مباراة الوداد البيضاوي المغربي.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول دوري we المصري برصيد 22 نقطة، كما يتواجد الفريق الأبيض في المركز الثالث بدور المجموعات برصيد نقطتين.