الشناوي:مباراة المريخ مصيرية.. وكنا قادرون على الفوز أمام صندوانز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

قال محمد الشناوي، حارس مرمى فريق الأهلي، إن مباراة ناديه أمام المريخ السوداني، مهمة وصعبة؛ حيث سيبذلون أقصى جهد لتحقيق الفوز وإسعاد جماهيرهم.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره المريخ السوداني، مساء يوم غد السبت على ملعب السلام ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف الشناوي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، الذي عُقد اليوم الجمعة:"مباراة المريخ مصيرية بالنسبة لنا ولهذا لا بديل سوى تحقيق الفوز والحصول على نقاط المباراة الثلاث"، مشددًا على تقديره لنادي المريخ السوداني كمنافس ولكنه وزملاءه في حالة تركيز لتحقيق الفوز واقتناص نقاط المباراة.

وتابع حارس مرمى فريق الأهلي: "مباراة صنداونز كانت صعبة وكنا قادرون على الفوز بنتيجة كبيرة لولا سوء التوفيق، ومع ذلك نحن لا ننظر إلى الخلف وما يشغلنا الآن هو التركيز في مباراة المريخ وتحدثت مع اللاعبين حول أهمية المباريات الثلاث المقبلة لحسم الصعود في دوري أبطال إفريقيا، واتفقنا جميعًا على التكاتف لتحقيق هذا الهدف".

وأتم الشناوي تصريحاته مؤكدًا أن جميع لاعبي الأهلي سيبذلون أقصى جهد في مباراة المريخ غدًا، بهدف تحقيق الفوز وتقديم عرض قوي يليق بجماهير النادي التي تساند الفريق دائمًا في كل مكان.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته برصيد نقطة جمعها من مباراتين، فيما يحتل المريخ المركز الثاني برصيد 4 نقاط جمعها من مباراتين.