صلاح: أتمنى تغير علاقة المدرب واللاعب في مصر.. ولا أهتم بالانتقادات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

عبّر محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، عن أمنيته في تغير نقطة يراها سلبية تحدث في مصر بين علاقة المدرب مع اللاعب، قائلاً :"في أوروبا المدرب يسمع لوجهة نظر اللاعب".

وأضاف صلاح في تصريحات عبر شاشة "دي إم سي" :"نفسي تغير نقطة العلاقة بين اللاعب والمدرب، المدرب عليه أن يسمع لوجهة نظر اللاعب، لكن المشكلة خوف اللاعب من المدرب".

وواصل :"أتمنى أن تتغير هذه النقطة في مصر، لأن هذه النقطة تعطي انطباعًا غير جيد للمدرب، في أوروبا ينتظر المدرب وجهة نظر اللاعب، فالمدرب يُعامل اللاعب كإنسان".

صلاح تطرق للحديث عن بدايته في الكرة، قائلاً :"منذ خروجي من مصر وكنت أريد أن أعطي للناس الأمل ليس في كرة القدم فقط بل في جميع المجالات".

وأكمل :"فيه ناس تتفق معي وناس تختلف معي، عندما أتعرض للانتقادات لا يفارق معي (لو انتقدتني 10 ساعات مش هيفرق معايا) وهذا ليس غرور أنا تعبت جدًا (وفيه أيام مكنتش بنام)".

وواصل :"أنا دايمًا بخاف على أكل عيشي، ودايما بحاول أتجنب الأخطاء مثل السهر أو الخروج في التوقيت الخطأ".

وأنهى :"(حياتي للكورة بس) عندما بدأت العيش في القاهرة، أهلي صرفوا عليّا كثير وكنت أرى مواهب كثيرة لكن عقليتهم مختلفة، وأقرب أصدقاء لي كانوا يدخلوا في مشادات وخناقات مع المدربين".