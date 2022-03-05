"كنا نتمنى تأجيل مباراة بيراميدز".. موسيماني يتحدث عن مواجهة المريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بإنه كان يتمنى تأجيل مباراة الفريق أمام بيراميدز في الدوري، ورفض أن يكون وجود بعض الغيابات مبررا لعدم تسجيل الأهداف في مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الفريق أمام المريخ بدوري أبطال أفريقيا: "مباراة هامة بالنسبة لنا، ومن المهم أن نحقق الفوز بعد الخسارة على أرضنا في المباراة الماضية أمام صنداونز، وإن شاء الله سنفوز".

وتابع: "سنلعب أمام فريق قوي لم يتمكن صنداونز من الفوز عليه، علينا أن نؤدي دورنا بأفضل شكل من أجل الفوز".

وأضاف: "الفارق بين المباراة التي لعبها الفريق في الدوري واللقاء الذي خاضه الفريق أمام صنداونز هو عدم تسجيل الأهداف، هناك 4 مباريات يجب أن يلعبها الفريق ونحن الأهلي وسوف نلعب من أجل الانتصار من الصعب أن نفوز في كافة المباريات لكن سوف نبذل أقصى جهد".

ورد على سؤال حول الفارق بين اللعب أمام فاركو وتسجيل الأهداف، وعدم تسجيلها أمام صنداونز: "المباراة أمام فاركو كانت مختلفة والفريق كان يبادلنا الهجمات لكن أمام صنداونز كانت المباراة مغلقة أكثر والفارق أننا في الدوري سجلنا الأهداف وفي إفريقيا لم نسجل".

وواصل: "عندما تسجل الأهداف تختلف القصة تمام، وإن شاء الله في مباراة الغد سوف نسجل الأهداف".

واستطرد: "لا نستطيع أن نخلق مبررات في حالة عدم تسجيل الأهداف مع غياب اللاعبين، أمام الهلال في كأس العالم كانت هناك غيابات وسجلنا، وضد فاركو كانت هناك غيابات أيضا وسجلنا لذا لا يوجد مبرر".

وعن تأثر الفريق بجدول المباريات المضغوط، قال: "منذ أن أتيت إلى مصر وهناك ضغوط كبيرة في جدول المباريات، وبل بالعكس كان هناك في أوقات أخرى الضغط كان أكبر".

وأبدى موقفه من لعب مباراة بيراميدز قبل السفر لجنوب إفريقيا، قائلًا: "بالتأكيد كنا نتمنى عدم لعب مباراة بيراميدز لأننا نمثل مصر وليس الأهلي فقط، كما أن بيراميدز يلعب في إفريقيا مثلنا وكان يمكن أن يتم الحفاظ على الفريقين، لكن اتحاد الكرة أراد أن يضع المباراة بين مواجهتي المريخ وصنداونز".

ورفض أن يكون لعب المنافس بتكتل دفاعي مبررا لعدم تسجيل الأهداف: "نحن نعتاد من خلال المران على أن 90% من أندية الدوري تلعب بتكتل دفاعي، وفي النهاية نستطيع أن نحقق الفوز، وأمام صنداونز كانت مباراة مغلقة أيضا لكن يجب أن يكون لدى الفريق حلول عندما يواجه فريق يلعب مباراة مغلقة ولا ينتظر أن يكون كل لقاء أمام منافس يلعب بشكل مفتوح".

واستطرد: "المشكلة أنك عندما يتأخر الهدف تبدأ في الضغط بشكل أكبر وبذلك عندما تخسر الكرة تكون الخطورة أكبر وهذا ما حدث في مباراة صنداونز".

واختتم قائلًا: "ما يحدث في مصر دائما أن الفرق عندما تلعب بتكتل دفاعي وتستقبل هدف تبدأ في اللعب الهجومي وبذلك يكون هناك فرصة أكبر لتسجيل مزيد من الأهداف".