اسطورة ميلان النجم الهولندي سيدورف يعلن إسلامه



أعلن النجم السابق للكرة الهولندية والعالمية والمدرب السابق كلارنس سيدورف إسلامه، في منشور بحسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" (Instagram).



وكتب سيدورف -لاعب أياكس وريال مدريد وإنتر ميلان وميلان السابق- "شكر خاص لكل الرسائل الطيبة التي تهنئني باعتناقي الإسلام. أنا سعيد للغاية، ويسعدني الانضمام إلى جميع الإخوة والأخوات في جميع أنحاء العالم، وخاصة حبيبتي صوفيا (زوجته)، التي علمتني بعمق معنى الإسلام. لم أغير اسمي، وسأستمر في حمل اسمي الذي منحني إياه والدي، كلارنس سيدورف. أرسل تحياتي ومحبتي لكل شخص في العالم".



وبدا واضحا من منشور سيدورف أن زوجته صوفيا مكرماتي وراء ذلك، إذ أعلن اعتناقه الإسلام، خلال وجوده في الإمارات، وتحديدا في مركز الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.



يذكر أن سيدورف (45 عاما) درب أيضا فرق ميلان الإيطالي، وديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، ومنتخب الكاميرون.



ويعد الدولي الهولندي السابق من أفضل لاعبي خط الوسط في تاريخ الساحرة المستديرة، وحقق الكثير من الألقاب عندما كان لاعبا، أبرزها:



4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا

لقبان في الدوري الهولندي

لقب في الليغا

لقبان في الدوري الإيطالي

لقبان في السوبر الأوروبي

لقب في مونديال الأندية





(الجزيرة)

