الامارات | محمد صلاح: بخاف على أكل عيشى وبشوف الصح وأعمله (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: بخاف على أكل عيشى وبشوف الصح وأعمله (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال محمد صلاح، نجم المنتخب المصري، ونادي ليفربول الإنجليزي، أنا كنت دايما خايف على اكل عيشى وكنت عايز ابقى لعيب كورة وكنت بشوف ايه الصح واعمله وايه الغلط ومعملوش ، حتى مع اصحابي كنت ببعد عن الحاجات الغلط وحياتى كلها بديها للكورة".

وأضاف محمد صلاح، خلال لقاء له ببرنامج "صاحبة السعادة"، وتم بثه بشكل مشترك على "القناه الأولى" الرسمية في مصر وقناة "دي ام سي"، "قراراتي كانت لكرة القدم فقط، لما كان عندي 14 سنة، كان هدفي في الحياه معملش حاجة غلط؛ عشان ابقى لعيب كورة كويس".

وتابع محمد صلاح: "كان فيه مواهب أحسن منى وكنت ببص عليهم مكانش شغفهم لكرة القدم كدة واتنسوا بسرعة، وكانوا بيتصرفوا غلط من خناقات مع المدربين، وانا ملتزم بشكل عام".

وأشار النجم المصري محمد صلاح إلى أن "اللاعب وهو صغير، بيبقى شايف إنه أكبر من المدرب".

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