الامارات | محمد صلاح لمنتقديه: لا يهمني ما تقولون (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح لمنتقديه: لا يهمني ما تقولون (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي، أنه فعل الكثير حتى يصل لما وصل له، مشيرا إلى أنه يريد دائما أن يوصل للناس أملا حتى يستطيعوا فعل ما يريدونه.

وأضاف محمد صلاح، في حواره مع الإعلامية أسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء أمس الجمعة، أن :"من يتنقدي لا يهمني، ومعنديش مشكلة، وتعبت علشان أوصل، وأيام كتيرة مكنتش بنام فيها"، متابعا أن :"هدفي وانا خارج من مصر أكون شخص قدوة، وهو ما يحدث وموجود بين الأطفال فى كل مكان".

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