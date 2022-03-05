تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم السبت 5 مارس/ آذار 2022، عدة مباريات هامة ومرتقبة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية.



يخوض الأهلي المصري مباراته المؤجلة من الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال أفريقيا، أمام المريخ السوداني مساء السبت المقبل.

وتنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتبث عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، ويتولى التونسي رؤوف خليف التعليق عليها.

يحل فريق تشيلسي ضيفا ثقيلا على بيرنلي، ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق المباراة في السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساء بتوقيت أبوظبي.

وتبث منافسات الدوري الإنجليزي عبر قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على الهواء مباشرة.

يخوض فريق ليفربول مباراة مرتقبة في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حين يلاقي وست هام يونايتد.

المباراة تنطلق في تمام 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9:30 مساء بتوقيت أبوظبي.

وتبث منافسات الدوري الإنجليزي عبر قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

في مباراة مرتقبة، يلتقي فريق ريال مدريد مع نظيره ريال سوسيداد، في الجولة 27 من الدوري الإسباني "ليجا".

وتنطلق المباراة في تمام الـ11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الـ12 ليلا بتوقيت أبوظبي، وتبث منافسات الدوري الإسباني عبر قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يستقبل فريق بايرن ميونخ نظيره ليفركوزن في الجولة 27 من الدوري الألماني على ملعب أليانز أرينا.

وتبدأ المباراة في 5:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6:30 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة بي إن سبورتس الناطقة باللغة الفرنسية.

يواجه فريق نيس نظيره باريس سان جيرمان، في الجولة 27 من الدوري الفرنسي، في مباراة تنطلق في 11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي.

وتبث المباراة بين نيس وباريس سان جيرمان عبر قناة بي إن سبورتس على الهواء مباشرة.

يستقبل فريق الوداد نظيره شباب المحمدية في الجولة الـ20 من الدوري المغربي على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتنطلق المباراة في 8:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9:15 بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة المغربية الرياضية الثالثة على الهواء مباشرة.

تتجه الأنظار إلى كلاسيكو الدوري التونسي، في قمة الجولة العاشرة من دور المجموعات، والتي تجمع بين فريقي النجم الساحلي والإفريقي.

وتنطلق المباراة في تمام 4 عصرا بتوقيت مكة المكرمة، 5 مساء بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناة الكأس القطرية على الهواء مباشرة.