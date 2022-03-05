أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 4 / 3 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 4 / 3 / 2022 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يعلن تعيين فيريرا مديرا فنيا للفريق خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون

تأكيدا لانفراد الخليج 365.. الزمالك يعلن تعيين فيريرا مديرا فنيا للفريق

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تولي البرتغالي فيريرا مديرا فنيا للفريق، خلفًا للفرنسى باتريس كارتيرون.وكان أسامة نبيه المدرب العام للزمالك عقد جلسة مع اللاعبين في حضور أحمد عبد المقصود المدرب المساعد، وأيمن طاهر مدرب الحراس، قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

اتحاد الكرة يحدد 10 آلاف جنيه رسوم الإشتراك فى كأس مصر للصالات

حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ، 10 آلاف جنيه رسوم الإشتراك فى بطولة كأس مصر لكرة الصالات ، وأرسل اتحاد الكرة خطابات إلى أندية الإعلاميين والمنيا والإسماعيلى والبنك الأهلى واتحاد الشرطة ووراق الحضر ومركز شباب ميت عقبة والدرب الأحمر والصيد بالدقى والمصرية للاتصالات، ومستقبل وطن ومركز شباب المدينة بالمنيا ومركز شباب أبو السعود وكهرباء القاهرة ودلفى، لإخطارهم بإقامة بطولة كأس مصر لكرة الصالات خلال الموسم الحالى 2021 - 2022.