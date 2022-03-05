شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس المريخ السودانى: مواجهة الأهلى بطعم الأشقاء ونعمل ألف حساب لمعلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء نور الدين عبد الوهاب نائب رئيس المريخ السودانى إن مواجهة فريقه أمام الأهلى التي تقام مساء غد السبت والمؤجلة من الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، قوية أمام نادى القرن.

أكد عبد الوهاب في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2 " ويقدمه الإعلامى إبراهيم فايق إن مواجهة المريخ السودانى والأهلى بطعم الأشقاء مؤكدا أن الأمان الذى تنعم به مصر جعلهم يخوضوا مبارياتهم علي ملاعبها.

تابع نائب رئيس المريخ السودانى:"سنكون منافس قوى أمام الأهلى في مباراة المريخ غدا سيكون هناك توأمة مع النادى الأحمر مستقبليا ونعمل ألف حساب للتونسي على معلول في صفوف القلعة الحمراء لأنه لاعب قوى".

من جانبه قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي إن مباراة المريخ في غاية الأهمية، خاصة أنها تأتي بعد الخسارة أمام صن داونز، مؤكدًا على جاهزية الفريق لمواجهة بطل السودان وأن هدفه الفوز والحصول على النقاط الثلاث.

وأضاف موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن مباراة المريخ: سنواجه فريقًا قويًّا غدًا، قدم أداء جيدًا في البطولة وخلال مواجهته أمام صن داونز لم يستطع الأخير الفوز عليه، ولكن مباراة الغد لا بديل للأهلي عن الفوز بها والحصول على نقاطها الثلاث.

وشدد موسيماني على أن الأهلي يخلق فرصًا للتهديف وهو ما حدث أمام صن داونز، مشيرًا إلى أن هناك أربع مباريات متبقية للفريق في دور المجموعات بـ12 نقطة، ويسعى لحصد جميع النقاط من خلال تحقيق الفوز في جميع المباريات.

وأوضح المدير الفني أن الفارق بين مباريات الدوري وإفريقيا هو تسجيل الأهداف واستغلال الفرص، وأن الأهلي في مباراة صن داونز كان في منتصف ملعب الفريق المنافس، ولاحت أمامه أكثر من فرصة للتسجيل ولكن لم تترجم إلى أهداف، ولهذا تحدث مع اللاعبين وطالبهم بضرورة استغلال الفرص لتسجيل الأهداف.

وأكد المدير الفني أن الأهلي سبق أن واجه غيابات متعددة لأسباب متباينة، ضاربًا مثالًا ببطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخرًا بالإمارات، التي افتقد الفريق خلالها جهود العديد من اللاعبين واستطاع أن يحقق الفوز وتكرر نفس الأمر في مباراة فاركو في الدوري، مؤكدًا أن الغيابات لا يجب أن تكون عقبة في طريق الفريق وتحقيق طموحاته.

وأشار إلى أنه منذ أن تولى مهمة قيادة الأهلي والفريق يواجه ضغطا في المباريات والغيابات، وفي كأس العالم للأندية عانى الفريق من غياب اللاعبين الدوليين في بعض المباريات إلى جانب الإصابات.

وأوضح أنه كان يأمل في عدم إقامة مباراة بيراميدز قبل مباراة صن داونز، خاصة أن الفريقين الأهلي وبيراميدز يمثلان مصر في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وقال موسيماني: اعتدنا على وجود تكتل دفاعي من فرق الدوري، ورغم ذلك الأهلي يحقق الفوز ويصل إلى مرمى المنافس متغلبا على التكتل الدفاعي، وفي دوري أبطال إفريقيا لعب صن داونز المباراة بتكتل دفاعي أيضًا، ولم يتوقع أحد أن يسجلوا وأن الأهم هو معرفة كيفية الوصول إلى المرمى والتسجيل