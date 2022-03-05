شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 4 / 3 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة 4 / 3 / 2022 العديد من الاخبار الهامة، تعيين فيريرا مديرا فنيا للفريق خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون

تأكيدا لانفراد الخليج 365.. الزمالك يعلن تعيين فيريرا مديرا فنيا للفريق

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تولي البرتغالي فيريرا مديرا فنيا للفريق، خلفًا للفرنسى باتريس كارتيرون.وكان أسامة نبيه المدرب العام للزمالك عقد جلسة مع اللاعبين في حضور أحمد عبد المقصود المدرب المساعد، وأيمن طاهر مدرب الحراس، قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.