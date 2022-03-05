شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: حققنا هذا الموسم أفضل بداية.. ولم نفكر فى مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود فتح الله المدرب العام بنادي بيراميدز أن فريقه حقق أفضل بداية هذا الموسم عكس المواسم السابقة التي كان بيراميدز كثير التفريط في النقاط، موضحا أن البداية مهمة في رسم ملامح الأهداف الكروية للموسم.

وتابع فتح الله في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "لم نفكر في مواجهة الأهلي، المقاولون فريق محترم يملك جهاز فني قوي، وكان تفكيرنا وتركيزنا على مباراة المقاولون".

وواصل فتح الله: "جلوس بعض اللاعبين المهمين على دكة البدلاء ليس له علاقة بفكرة التفكير في مباراة الأهلي، هذه هي سياسة إيهاب جلال في عملية التدوير لاراحة اللاعبين".

وعن تأجيل مباراة الأهلي المقبلة بناء على رغبة موسيماني: "لم يطرح علينا خيار التأجيل، من الغد نبدأ الاستعداد لمواجهة الفريق الأحمر، وندرك أهمية المباراة كونها بين المتصدر والوصيف، هي مباراة بثلاثة نقاط لكنها مع المنافس المباشر".

حقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا على حساب نظيره المقاولون العرب بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدين بيراميدز بهذا الفوز للثنائي وليد الكرتي الذى سجل هدف التقدم في الدقيقة 25 وإبراهيم عادل الذى سجل هدف التأمين في الدقيقة 85.

بهذا الفوز اعتلى براميدز صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 26 نقطة من 10 مباريات، بفارق نقطة عن الأهلي ولعب مباراة أقل، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 8 نقاط في المركز السادس عشر.