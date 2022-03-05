شكرا لقرائتكم خبر عن 293 هدفا حصيلة أهداف ناشئات اليد فى مشوار التتويج بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل منتخب ناشئات كرة اليد 293 هدفا فى مشوار التتويج بلقب بطولة أفريقيا التى إختتمت مساء اليوم بغينيا بعد الفوز على غينيا كوناكري بنتيجة 35/31 فى ختام المنافسة .

وشهد مشوار منتخبن ناشئات اليد الفوز فى جميع مبارياته كالتالى :

الفوز على سيراليون 70/12.

الفوز على غينيا بيساو 78/7.

الفوز على جامبيا 57/11.

الفوز على الجزائر 53/20 .

ويضم جهاز منتخبنا الوطنى المصرى للناشئات فى بطولة أفريقيا : محمد فرغلى مدير فنى - شريف الشامى مدرب عام - أبو بكر صلاح الدين مدرب حراس مرمى - محمد سليمان محلل اداء فنى - شيرين منصور مدير ادارى ودكتورة منة الله بدوى اخصائية علاج طبيعى، فيما يرأس البعثة عبده عبد الوهاب عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة للإتحاد .

وتضم قائمة اللاعبات: جنى صلاح - مريم محمد - فاطمة محمود - جهاد وائل - جود احمد - لبنى اشرف - ملك احمد - ملك هشام - منة الله الحناوي - نادين طارق - نوال خليل - رانا العربي - شروق محمود - تقى كامل و ينضم لقائمة الفريق فى غينيا الثلاثى كنزي حاتم - لوجين اسامة - مريم عمر و اللاتى تم تصعيدهن مع المنتخب الوطنى للشابات مواليد 2002 لخوض منافسات بطولة افريقيا للشابات.