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293 هدفا حصيلة أهداف ناشئات اليد فى مشوار التتويج بأفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - سجل منتخب ناشئات كرة اليد 293 هدفا فى مشوار التتويج بلقب بطولة أفريقيا التى إختتمت مساء  اليوم بغينيا بعد الفوز على غينيا كوناكري بنتيجة 35/31 فى ختام المنافسة . 

 

وشهد مشوار منتخبن ناشئات اليد الفوز فى جميع مبارياته كالتالى : 

 

الفوز على سيراليون 70/12.

الفوز على غينيا بيساو 78/7. 

الفوز على جامبيا 57/11.

الفوز على الجزائر 53/20 .

 

 

ويضم جهاز منتخبنا الوطنى المصرى للناشئات فى بطولة أفريقيا : محمد فرغلى مدير فنى - شريف الشامى مدرب عام - أبو بكر صلاح الدين مدرب حراس مرمى - محمد سليمان محلل اداء فنى - شيرين  منصور مدير ادارى ودكتورة منة الله بدوى اخصائية علاج طبيعى، فيما يرأس البعثة عبده عبد الوهاب عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة للإتحاد .

 

وتضم قائمة اللاعبات: جنى صلاح - مريم محمد - فاطمة  محمود - جهاد وائل  - جود احمد - لبنى اشرف - ملك احمد - ملك هشام - منة الله الحناوي - نادين طارق - نوال خليل -  رانا العربي - شروق محمود - تقى كامل و ينضم لقائمة الفريق فى غينيا الثلاثى كنزي حاتم - لوجين اسامة - مريم عمر و اللاتى تم تصعيدهن مع  المنتخب الوطنى للشابات مواليد 2002 لخوض منافسات بطولة افريقيا للشابات.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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