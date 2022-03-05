شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواصل تحضيراته لمواجهة فاركو بمران خططى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي والذين لم يشاركوا في ودية اليوم، مرانا خططيا علي ملعب ” عبد الرحمن أنوس ”بإستاد الإسماعيلية، وذلك ضمن برنامج الإعداد للقاء فريق فاركو مساء الإثنين المقبل لحساب الجولة الثانية عشر بمسابقة الدوري المحلى.

وكان الفريق قد خاض ودية عصر اليوم أمام فريق سمنود والتي انتهت بفوز الدراويش برباعية نظيفة.

المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والخططية بجانب مجموعة من الوحدات البدنية سعيًا للارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين، قبل أن يختتم بتقسيمة تم إيقافها أكثر من مرة لمنح اللاعبين التعليمات الخاصة بجانب إصلاح الأخطاء الفنية المرتكبة.

ويحرص الجهاز الفني للدراويش بقيادة حمد إبراهيم، على تقسيم الفريق لمجموعتين بإستمرار من أجل إستيعاب اللاعبين للخطط الفنية.