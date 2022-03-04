صلاح يكشف حقيقة اختلاف مستواه بين ليفربول والمنتخب



الشارقة - اميمة ياسر - كشف محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، حقيقة اختلاف مستواه بين ليفربول والمنتخب.

وقال صلاح في حواره مع قناة دي إم سي: «هذا الحديث ليس صحيحا بالدليل أن أرقامي مع المنتخب كبيرة عن أي لاعب سواء قديم أو جديد».

وأضاف: «أنا ثاني هداف في تاريخ منتخب مصر».

وأكمل صلاح: «في اليوم الأول عندما توجهت للمقاولون العرب نزلت في مكان خاطئ، "ومشيت" لمدة ساعة كاملة أو أكثر من أجل الوصول إلى باب النادي وأرهقت للغاية».

وواصل: «عندما بدأت أقيم في استراحة المقاولون العرب كنت في عُمر 16 عامًا وصعدت للفريق الأول بعد ذلك لأن مستوايا كان يؤهلني لذلك».

وأتم: «شعرت أنني نجما في المقاولون بعدما حصلت على استراحة لأنها للاعبين المميزين فقط كان اللاعبون يتوجهون للاستراحة عقب المران بينما كنت أسافر لطنطا، وقلت لنفسي في يوم من الأيام سأحصل على مكان في الاستراحة».