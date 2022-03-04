الامارات | الجزيرة يوقف انتصارات الشارقة وكوزمين.. و"الملك" يبتعد عن العين بـ10 نقاط

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يوقف انتصارات الشارقة وكوزمين.. و"الملك" يبتعد عن العين بـ10 نقاط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الجزيرة فوزا ثمينا على ضيفه الشارقة بهدف نظيف، ملحقا الخسارة الأولى بالشارقة في عهد مدربه الروماني كوزمين، إذ قدم واحدة من أجمل واقوى مبارياته في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، ضمن الجولة 18.

وبرزت مجموعة من النقاط الفنية لصالح الجزيرة، أبرزها الأداء الجماعي والانضباط التكتيكي والاستحواذ على الكرة، لاسيما في الشوط الأول، والتفاهم الكبير بين ثلاثي الجزيرة علي مبخوت والبرازيلي أوليفيرا والمحترف المالي ديابي، وتألق حارس الجزيرة عبدالرحمن العامري، وكذلك تأثر الشارقة بغياب هدافه وصانع ألعابه البرازيلي كايو، وغياب الحلول الفنية لدى كوزمين الذي حصل على بطاقة حمراء في الدقيقة 76.

وتجمد رصيد الشارقة عند 33 نقطة، بفارق 10 نقاط عن العين المتصدر بـ43 نقطة، والوحدة الوصيف بست نقاط. فيما رفع الجزيرة رصيده إلى 32 نقطة متقدما خطوة جديدة في المنافسة. وسجل هدف الفوز الوحيد للجزيرة البرازيلي رونو دي أولفيرا "38"، مستغلا خطأ دفاعي من فريق الشارقة فيما ألغى حكم المباراة سلطان المرزوقي هدفا للشارقة "94"بداعي التسلل.

ولم يقدم الشارقة الأداء المقنع الذي ظل يقدمه خلال الفترة الماضية، رغم وجود ثلاثي لاعبين في الخط الامامي هم البرازيلي دوراتي والكنغولي مالانغو والغيني عثمان كامارا.

النقاط الفنية وراء تفوق الجزيرة:

- الاداء الجماعي والانضباط التكتيكي للجزيرة دفاعيا وهجوميا.

- رغبة لاعبي الجزيرة في إلحاق الهزيمة بفريق الشارقة.

- التفاهم والانسجام الكبير بين ثلاثي الجزيرة مبخوت وأوليفيرا وديابي.

- تأثر الشارقة بغياب صانع ألعابه وهدافه كايو.

- غياب الحلول الفنية لدى المدرب كوزمين.

- أخطاء دفاع الشارقة.

- سلبية هجوم الشارقة، خاصة من قبل مالانغو وكامارا.

- تألق حارس الجزيرة عبدالرحمن العامري.

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