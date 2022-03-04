الامارات | بطل دوري الصالات يعود من الظفرة بالتعادل

شكرا لقرائتكم خبر عن بطل دوري الصالات يعود من الظفرة بالتعادل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد بطل دوري الصالات، البطائح، من ملعب الظفرة بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلها في ذهاب نصف نهائي كأس رئيس الدولة. وسجل اهداف الظفرة البرازيلي اندري فينيكسوس ومحمد فدعق وراشد الهنائي، بينما سجل للبطائح محمد علي ( هدفين ) والبرازيلي دانيل بينهيرو. ويلتقي الفريقان الاثنين المقبل في لقاء الإياب بصالة نادي البطائح.

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