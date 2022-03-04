الامارات | كلوب يجدد المطالبة بإجراء خمسة تغييرات في الدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يجدد المطالبة بإجراء خمسة تغييرات في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرر يورجن كلوب مدرب ليفربول طلبه للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم باستخدام خمسة تغييرات في المباراة بعد أن استغل هذا الأمر في نهائي كأس الرابطة الأسبوع الماضي. ووصف كلوب فوز فريقه 11-10 بركلات الترجيح على تشيلسي عقب التعادل بدون أهداف بواحدة من أشرس المباريات التي عاشها. لكن كلوب ونظيره توماس توخيل تمكنا من إجراء خمسة تغييرات في النهائي.

وقال كلوب إن الدوري الممتاز يجب أن يسمح بخمسة تغييرات بدلا من ثلاثة كما فعل في 2020 في أول موسم خلال جائحة كوفيد-19. وأبلغ الصحفيين "كان من الرائعبالتأكيد إجراء خمسة تغييرات في النهائي ويجب أن نواصل الحديث عن ذلك لأن هذا يحدث في العالم كله ويخدم كرة القدم. المباراة ضد تشيلسي كانت من أصعب المواجهات التي شهدتها لمدة 120 دقيقة وكان من الممكن إجراء خمسة تغييرات ويجب أن نستمر في مناقشة هذا المطلب لحين تحققه لأنه ضروري".

وبتتويج ليفربول بأول كأس محلية خلال عقد لا تزال الفرصة سانحة أمامه لتحقيق رباعية هذا الموسم. إذ يحتل المركز الثاني في الدوري خلف مانشستر سيتي ووصل إلى دور الثمانية في كأس الاتحاد الإنجليزي ووضع قدما في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا. لكن كلوب يركز فقط في مباراة غد السبت ضد وست هام يونايتد الذي هزم ليفربول في نوفمبر تشرين الثاني الماضي. وسيقلص الفارق إلى ثلاث نقاط مع سيتي مع التساوي في عدد المباريات اذا حقق الفوز.

وواصل المدرب الألماني "استمتع بالموقف الحالي لكنني لا أحبذ أسئلة (عن الرباعية) لأنه يبدو كما لو أننا فزنا بكل المباريات بالفعل. "اذا خسرنا غدا ستقولون لي إن السباق انتهى وليست لدي قدرة للتفكير في كل سيناريو ويكفيني التركيز في مباراة واحدة وأتمنى أن نكون في حالة استعداد للمباراة". ويحتل وست هام المركز الخامس وسيساعده الفوز في دخول المربع الذهبي قبل قمة مانشستر يوم الأحد بين يونايتد صاحب المركز الرابع وسيتي. وسيستمر غياب روبرتو فيرمينو لعدم الجاهزية كما يغيب المدافع جويل ماتيب للمرض فيما سيقيم ليفربول حالة كيرتيس جونز ونابي كيتا قبل اللقاء.

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