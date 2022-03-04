رسميا.. الزمالك يعلن عودة فيريرا لتدريب الفريق

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت تقارير إعلامية، أن الزمالك أنهي اتفاقه مع المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا للعودة من جديد لقيادة الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون، والذي رحل لسوء النتائج.

وأكدت صحيفة "اليوم السابع"، أن إدارة الزمالك رجحت كفه فيريرا نظرا لما يمتلكه من سجل ناجح مع الأبيض في ولايته السابقة.

وسيعمل المدرب البرتغالي برفقة 4 مساعدين في وجود أسامه نبيه مدرب عام وأيمن طاهر مدربا للحراس.

وفي سياق متصل، قال مصدر لبوابة "أخبار اليوم"، إن الفترة الماضية شهدت مفاوضات من قبل مسؤولي القلعة البيضاء مع فيريرا ورحب المدرب بالعودة لتدريب القلعة البيضاء، ولكنه وضع العديد من الشروط أمام مجلس إدارة الزمالك لتولي تدريب الفريق في الفترة الحالية، منها بعض الشروط المادية، والتنظيمية والإدارية المتعلقة بجهازه المعاون، ويتم وضع الرتوش النهائية قبل توقيع العقود.

وسبق وأن قاد فيريرا فريق الزمالك خلال موسم (2014 - 2015) وحتى مطلع موسم (2015 - 2016)، قبل أن يقرر البرتغالي الرحيل والانتقال لقيادة السد القطري.

وحقق فيريرا مع الزمالك لقبي الدوري وكأس مصر في موسم واحد قبل أن يخسر مباراة السوبر المصري أمام الأهلي في لقاء أقيم بالإمارات.