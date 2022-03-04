شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يغادر القاهرة بعد إقالته من تدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى السابق للزمالك، القاهرة مساء اليوم، الجمعة، بعدما تمت إقالته من القيادة الفنية للفريق الأبيض بسبب سوء النتائج.

وأعلن اليوم، مرتضى منصور رئيس الزمالك أعلن عن تولي البرتغالى فيريرا مهمة القيادة الفنية خلفًا للفرنسى باتريس كارتيرون، ومن المنتظر أن يعاون فيريرا 3 مساعدين أجانب هم مدرب ومحلل أداء ومدرب لياقة بدني كما سيستمر الجهاز المعاون المكون من أسامة نبية المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب، وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى.

أوضح رئيس الزمالك، إن فيريرا مدرب على أعلى مستوى، ونجح فى ولايته الأولى بالتتويج بالدورى والكأس، ثم تولى تدريب السد القطرى ونجح معهم فى التتويج بالبطولات أيضًا.

ودرب فيريرا الزمالك لموسم واحد عام 2014 - 2015 وحقق مع الفريق لقب الدوري المصري وكأس مصر دفعة واحدة،لكنه رحل مع خسارة السوبر المصري في نفس الموسم.

وسبق لفيريرا تدريب العديد من الأندية القوية أبرزها نادى بنفيكا موسم 2002 ونادى سبورتينج براغا خلال الفترة من 2003 حتى 2006 ونادى بوافيستا عام 2006 ونادى بورتو خلال الفترة من 2006 حتى 2010 ونادى مالجا الإسبانى عام 2010 ونادى باناثانيكوس اليونانى خلال الفترة من 2010 حتى 2012 ونادى سبورتينج لشبونة البرتغالى عام 2013 ونادى سبورتينج براغا موسم 2013/2014 .

وتعد فترة تولى فيريرا مسئولية تدريب بورتو الأبرز فى مشواره المهنى حيث حقق معه لقب الدورى البرتغالى ثلاث مرات متتالية مواسم 2006/2007 و 2007/2008 و 2008/2009 كما حقق معه بطولة كأس البرتغال مرتين 2008/2009 و 2009/2010 وكذلك لقب السوبر البرتغالى موسم 2008/2009 .

كما حصل فيريرا على لقب أفضل مدرب فى البرتغال ثلاثة مرات مواسم 2006/2007 و 2007/2008 و 2008/2009 .