شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم من موريشيوس لقيادة مباراة المصري وأوتوهو الكونغولي فى الكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشر والتي تجمع بين المصري وضيفه فريق أوتوهو ممثل الكونغو برازافيل إلى طاقم تحكيم دولي من موريشيوس يقوده حكم الساحة، أحمد امتياز هيرالال، ومعه كل من رام باباجي، "مساعد حكم أول" وسايليش مايثون جوبين، "مساعد حكم ثاني"، بالإضافة إلى الحكم الرابع باتريس ميلازار، .

الجدير بالذكر، أن المباراة ستقام على ستاد برج العرب في تمام الساعة السادسة مساء الأحد الموافق الثالث عشر من مارس الجاري.

وأغلق النادي المصري صفحة مباراة إنبي، والتي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدوري العام، للتركيزعلى اللقاء القادم للفريق البورسعيدي والذي يجمع المصري بنظيره طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 12.

ويسعى النادي المصري إلى حجز مقعداً في المربع الذهبي بجدول مسابقة الدوري العام، للحفاظ على فرصته في المشاركات القارية وتحديداً في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسقط النادي المصري فى فخ الهزيمة أيضاً بالجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الخسارة من أضعف فرق مجموعته أوتوهو الكونغولي بهدف نظيف، ليتراجع المصري إلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط أيضاً، إلا أن فرص الفريق البورسعيدي فى التأهل مازالت قوية حيث سيخوض مباراتين من آخر ثلاث جولات على أرضه.

وتضم مجموعة النادي المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية كل من، مازيمبي الكونغولوي وأوتوهو الكونغولي والقطن الكاميروني.

وكان المصري قد تعادل في مباراته الأولى بدور المجموعات سلبياً أمام القطن، قبل أن يهزم مازيمبي في الإسكندرية بهدفين نظيفين، ثم خسر أمام أوتوهو بهدف نظيف خلال المباراة التي أقيمت بالكونغو الديمقراطية.