شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يتابع مباراة الزمالك والجونة من مدرجات ستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى الجديد للزمالك، فى مدرجات ستاد القاهرة الدولى، يوم الأثنين المقبل من أجل متابعة مباراة الفريق الأبيض أمام الجونة، بالجولة 12 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يتولى أسامة نبيه مدرب عام فريق الزمالك، مهمة القيادة الفنية خلال مواجهة الجونة، لحين تولى فيريرا النهمة بشكل رسمى ويبدأ العمل مع الفريق.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك أعلن عن تولي فيريرا مهمة القيادة الفنية خلفًا للفرنسى باتريس كارتيرون، ومن المنتظر أن يعاون فيريرا 3 مساعدين أجانب هم مدرب ومحلل أداء ومدرب لياقة بدني كما سيستمر الجهاز المعاون المكون من أسامة نبية المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب، وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى.

أوضح رئيس الزمالك، إن فيريرا مدرب على أعلى مستوى، ونجح فى ولايته الأولى بالتتويج بالدورى والكأس، ثم تولى تدريب السد القطرى ونجح معهم فى التتويج بالبطولات أيضًا.