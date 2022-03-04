شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهوم المقاولون 2 - 0 ويستعيد صدارة الدوري من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بيراميدز، فوزا مثيرا على المقاولون العرب بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

سجل هدفي اللقاء كلا من وليد الكرتي وإبراهيم عادل في الدقيقتين 25 و85 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة يستعيد بيراميز صدارة الدوري المصري برصيد 26 نقطة، نقطة قبل الأهلى الوصيف بنقطة، جمعها الفريق السماوي من 10 مباريات فقط فاز في 8 مباريات وتعادل في مواجهتين ولم يتعرض للهزيمة حتى الآن، ويتبقى له مباراتان مؤجلتان.

بدأ بيراميدز بشكل قوي وضاغط حصل المغربى وليد الكرتى على ركلة جزاء في الدقيقة 11 وتأكد من صحتها الحكم محمد عادل بعد العودة لتقنية الفار، إلا إن الكرتى أهدرها وتصدى لها الحارس أحمد عربى.

وأحرز وليد الكرتى هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 25 من عمر المباراة، من ضربة رأسية متقنة، بعدها كثف المقاولون الضغط فى محاولة لإدراك هدف التعادل.

وشهد الشوط الثاني مسلسل اهدار الفرص بشكل غريب في مباراة كانت في اتجاه واحد من الفريق السماوي الذى سجل هدف واضاع العديد من الأهداف

ضم تشكيل المقاولون كلاً من.. أحمد عربي في حراسة المرمى، أمير عابد محمد سمير ثابت، فاروقا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمد مجلي، أحمد عفيفي، كريم مصطفى، عبد الرحمن جبنة، أمادو نياس، وعمر بسام.

وعلى دكة البدلاء: حسن شاهين، باسم علي، فادي نجاح، محمود عبد العزيز، أحمد كابوريا، عبد الله ياسين، محمد حمدي زكي، أحمد علي، محمد سالم.

ويضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - عمر جابر - محمد حمدي، خط الوسط: إسلام عيسى - إيريك تراوري - وليد الكرتي - نبيل دونجا - محمد صادق، خط الهجوم: محمود وادي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - أسامة جلال - رمضان صبحي - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - أحمد فتحي - حسين السيد - إبراهيم عادل - فخري لاكاي.

ويحتل المقاولون المركز السادس عشر أحد مراكز الهبوط برصيد 8 نقاط، جمعها من فوز و5 تعادلات و5 هزائم.