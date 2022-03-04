شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم بهدف لوليد الكرتى على المقاولون فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة المقاولون العرب وبيراميدز، التي تجمعهما حاليًا على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، بتقدم فريق بيراميدز بهدف دون رد.

بدأ بيراميدز الشوط الأول بضغط قوى، وحصل المغربى وليد الكرتى على ركلة جزاء في الدقيقة 11 وتأكد من صحتها الحكم محمد عادل بعد العودة لتقنية الفار، إلا إن الكرتى أهدرها وتصدى لها الحارس أحمد عربى.

وأحرز وليد الكرتى هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 25 من عمر المباراة، من ضربة رأسية متقنة، بعدها كثف المقاولون الضغط فى محاولة لإدراك هدف التعادل.

ضم تشكيل المقاولون كلاً من.. أحمد عربي في حراسة المرمى، أمير عابد محمد سمير ثابت، فاروقا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمد مجلي، أحمد عفيفي، كريم مصطفى، عبد الرحمن جبنة، أمادو نياس، وعمر بسام.

وعلى دكة البدلاء: حسن شاهين، باسم علي، فادي نجاح، محمود عبد العزيز، أحمد كابوريا، عبد الله ياسين، محمد حمدي زكي، أحمد علي، محمد سالم.

ويضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - عمر جابر - محمد حمدي، خط الوسط: إسلام عيسى - إيريك تراوري - وليد الكرتي - نبيل دونجا - محمد صادق، خط الهجوم: محمود وادي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - أسامة جلال - رمضان صبحي - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - أحمد فتحي - حسين السيد - إبراهيم عادل - فخري لاكاي.

ويحتل نادى بيراميدز المركز الثانى برصيد 23 نقطة خلف الأهلى بنقطتين، جمعها من 9 مباريات فقط فاز في 7 مباريات وتعادل في مواجهتين ولم يتعرض للهزيمة حتى الآن، ويتبقى له مباراتان مؤجلتان.

ويحتل المقاولون المركز السادس عشر أحد مراكز الهبوط برصيد 8 نقاط، جمعها من فوز و5 تعادلات و5 هزائم.