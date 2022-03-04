شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج اليوم الأول بين مصر وقبرص في المواجهة الفاصلة بكأس ديفيز للتنس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الأول للمواجهة الحاسمة بين مصر وقبرص فى كأس ديفيز للتنس بنادى الجزيرة والمؤهلة الى المجموعة الثانية وحضر الافتتاح رئيس إتحاد التنس إسماعيل الشافعى واعضاء مجلس الادارة ورئيس الاتحاد القبرصى والمهندس شريف العريان الامين العام للجنة الأوليمبية وسفير قبرص بالقاهرة ورئيس نادى الجزيرة مستضيف اللقاء شريف سيف النصر ورئيس اتحاد التنس الاسبق اللواء محمد حلاوة .
مصر تتقدم 1/ صفر على قبرص
تقدم منتخب مصر الوطنى للتنس للرجال على نظيره القبرصى 1/ صفر فى المواجهة الحاسمة المؤهلة الى المجموعة الثانية المقامة حاليا بنادى الجزيرة.
تقدم فراعنة التنس على قبرص بعد فوز نجم الفريق محمد صفوت على نظيره القبرصى مينيلاوس فى الجولة الاولى بنتيجة 6/ 3 و 6/ 2 والتى استغرقت ساعة و9 دقائق .
عفب المباراة وجه محمد صفوت الشكر الى الجماهير الحاضرة فى المدرجات مؤكدا ان هناك تركيز كببر من اجل الفوز والعودة للمجموعة الثانية مرة أخرى.
قبرص تتعادل مع مصر 1 / 1 فى كأس ديفيز
نجح المنتخب القبرصي فى إدراك التعادل مع منتخبنا الوطنى فى اليوم الاول لمواجهة المنتخبين الحاسمة فى كأس ديفيز المقامة حاليا بنادى الجزيرة .
واستطاع اللاعب القبرصى بيتروس ثيرسكوس التغلب على لاعبنا كريم مأمون فى الجولة الثانية للمباراة بنتيجة 6 / 3 و 6 / 4 بصعوبة.
وقدم كريم مأمون مستوى طيب أمام المصنف القبرصى الاول بيتروس وكان قريبا من الفوز بالمجموعة الثانية لولا سوء الحظ الذى صادفه فى بعض الأشواط التى خسرها.
وتقام غدا باقى جولات المواجهة الحاسمة والتى تبدأ فى العاشرة صباحا بلقاء الزوجى ثم مباراتى الفردى.