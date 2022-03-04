نتائج اليوم الأول بين مصر وقبرص في المواجهة الفاصلة بكأس ديفيز للتنس

تقدم منتخب مصر الوطنى للتنس للرجال على نظيره القبرصى 1/ صفر فى المواجهة الحاسمة المؤهلة الى المجموعة الثانية المقامة حاليا بنادى الجزيرة.

تقدم فراعنة التنس على قبرص بعد فوز نجم الفريق محمد صفوت على نظيره القبرصى مينيلاوس فى الجولة الاولى بنتيجة 6/ 3 و 6/ 2 والتى استغرقت ساعة و9 دقائق .

عفب المباراة وجه محمد صفوت الشكر الى الجماهير الحاضرة فى المدرجات مؤكدا ان هناك تركيز كببر من اجل الفوز والعودة للمجموعة الثانية مرة أخرى.

قبرص تتعادل مع مصر 1 / 1 فى كأس ديفيز