شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعود للزمالك من جديد.. تعرف على السيرة الذاتية للبروفيسور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد البرتغالي جوسفالدو فيريرا لقيادة الزمالك مرة أخرى خلفًا للفرنسى باتريس كارتيرون، الذى تم إنهاء العقد معه بالتراضى على خلفية النتائج السلبية التي عانى منها الفريق الأبيض مؤخرا.

ودرب فيريرا الزمالك لموسم واحد عام 2014 - 2015 وحقق مع الفريق لقب الدوري المصري وكأس مصر دفعة واحدة،لكنه رحل مع خسارة السوبر المصري في نفس الموسم.

وسبق لفيريرا تدريب العديد من الأندية القوية أبرزها نادى بنفيكا موسم 2002 ونادى سبورتينج براغا خلال الفترة من 2003 حتى 2006 ونادى بوافيستا عام 2006 ونادى بورتو خلال الفترة من 2006 حتى 2010 ونادى مالجا الإسبانى عام 2010 ونادى باناثانيكوس اليونانى خلال الفترة من 2010 حتى 2012 ونادى سبورتينج لشبونة البرتغالى عام 2013 ونادى سبورتينج براغا موسم 2013/2014 .

وتعد فترة تولى فيريرا مسئولية تدريب بورتو الأبرز فى مشواره المهنى حيث حقق معه لقب الدورى البرتغالى ثلاث مرات متتالية مواسم 2006/2007 و 2007/2008 و 2008/2009 كما حقق معه بطولة كأس البرتغال مرتين 2008/2009 و 2009/2010 وكذلك لقب السوبر البرتغالى موسم 2008/2009 .

كما حصل فيريرا على لقب أفضل مدرب فى البرتغال ثلاثة مرات مواسم 2006/2007 و 2007/2008 و 2008/2009 .