شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. " الفطير المشلتت و الكشرى " أبرز أكلات محمد صلاح في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزى و منتخب مصر أنه قام بتناول الفطير المشلتت فى الفطار و الحمام بوجبه الغداء و فى العشاء تناول الكشرى فى يوم واحد فقط أثناء تواجده فى مصر و عقب ذلك لمدة شهر كاملا لم يرى حل لهذة الازمة بسبب تناول الطعام .

وأوضح محمد صلاح خلال تصريحات تلفزيونية لقناة دى أم سى مع الاعلامية أسعاد يونس عبر برنامج صاحبة السعادة قائلا " أنه لا يفضل تناول أبنته مكة قطع الشوكلاتة باستمرار و يمنح لها يوم فقط بالاسبوع لتناول الشوكلاتة وهو يوم السبت و فى حين رغبتها بتناول الشكلاتة ".

يعرض برنامج صاحبة السعادة المذاع على قناة دى أم سى، والذى تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، الجزء الثانى من الحوار مع اللاعب الدولى محمد صلاح، الساعة التاسعة مساء.

وعرضت فضائية دي إم سي برومو اللقاء، حيث استعرضت الإعلامية إسعاد يونس "فول سوداني ولب وأرز باللبن، قائلة: محطوش مكسرات على الرز بلبن، أودي وشي فين بقى؟".

وتابعت : "بقالك كتير مشوفتش لب،" ورد صلاح قائلا: "بقالي كام سنة مكالتش لب، مقتنعة إني هاكل الحاجات دي كلها؟"، وردت: "هتاكلها دا أنا شايلاها على قلبي من مصر"، وقاطعها قائلا:" هاكل بطاطا".

وحصد النجم المصرى محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي، العديد من الألقاب خلال رحلته الاحترافية بداية من بازل السويسرى ومرورًا بتشيلسى الإنجليزى وفيورنتينا وروما الإيطاليين، وصولًا إلى صفوف الريدز، الذى توج معه بخامس ألقابه، بعد حصوله على لقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي بركلات الترجيح 11 - 10، بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل السلبي، فى المباراة النهائية التى جمعتهما أمس الأحد على ملعب "ويمبلى".